Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

heyecanı geçtiğimiz hafta başlamıştı. ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre haftanın en dikkat çekici karşılaşması olan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe müsabakasını yönetecek.

'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

23 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe:

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

21.45 Galatasaray-Konyaspor: Mete Kalkavan

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

  1. 21.08.2019
  2. Güncelleme: 21.08.2019 13:01
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN