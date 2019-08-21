Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig heyecanı geçtiğimiz hafta başlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre haftanın en dikkat çekici karşılaşması olan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
23 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
25 Ağustos Pazar:
19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
21.45 Galatasaray-Konyaspor: Mete Kalkavan
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
- 21.08.2019
- Güncelleme: 21.08.2019 13:01
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