Unutmayacağız
Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerimiz, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü için yayınladıkları mesajlarla kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi andı.
Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir de yayınladıkları mesajla 15 Temmuz Destanı'nı andı. G.Saray mesajında "Demokrasi destanı yazan milletimize teşekkür eder, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz" ifadelerini kullandı. "DESTAN" vurgusunun yapıldığı paylaşımlarda F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir de yaptıkları paylaşımlarda demokrasi şehitlerimize rahmet, gazilerimize ise şifalar diledi.
- 15.7.2019
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mehmet olmamış
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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