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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Unutmayacağız

Unutmayacağız

ve kulüplerimiz, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü için yayınladıkları mesajlarla kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi andı.

Futbol dünyası FETÖ'CÜ teröristlerin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirmeye kalktığı hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde şehit ve gazilerimizi unutmadı. Başkan 'ın başkomutanlığında sokağa inen kahraman Türk milletinin bastırdığı darbe girişiminin yıl dönümünde TFF ve spor kulüpleri, tarih 15 Temmuz, saat 00.00'ı gösterdiğinde sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. TFF, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" mesajıyla kahraman şehitlerimizin fotoğraflarını paylaştı.

Galatasaray Fenerbahçe, , ve de yayınladıkları mesajla 15 Temmuz Destanı'nı andı. G.Saray mesajında "Demokrasi destanı yazan milletimize teşekkür eder, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz" ifadelerini kullandı. "DESTAN" vurgusunun yapıldığı paylaşımlarda F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir de yaptıkları paylaşımlarda demokrasi şehitlerimize rahmet, gazilerimize ise şifalar diledi.

  1. 15.7.2019
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