Spor Toto Süper Lig'den haberler (08.06.2019)

Spor Toto Süper Lig ekipleri 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.
MANU 2 MİLYON EURO
Spor Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'un en çok dikkat çeken isimlerinden Elvis Manu'ya teklif yağıyor. Yeşil-siyahlılar, transferde ismi eski takımı Gençlerbirliği, Denizlispor, Kasımpaşa ve Gazişehir Gaziantep'le anılan forvet-kanat futbolcusuna 2 milyon Euro fiyat biçti. Akigo'yla sözleşmesi 2021'de sona erecek 25 yaşındaki Hollandalı oyuncu, geçtiğimiz sezon 41 maçta 19 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
GAZİŞEHİR'DE ŞOK AYRILIK
Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir'de takımı şampiyon yapan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Altıparmak ile olan sözleşmenin sona erdiği ve yolların ayrıldığı bildirililen kulüp açıklamasında, "Takımımızı Süper Lig'e yükseltme başarısını gösteren Mehmet Altıparmak ve değerli ekibine yürekten teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi. Öte yandan Akhisarspor'lu Adrien Regattin'le el sıkıştığı öğrenildi.
KAYSERİ'DE GENEL KURUL ERTELENDİ
Kayserispor'un 15 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısının tarihi değişti. Seçimli yapılması planlanan Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran 2019 Cumartesi gününe tehir edildi. Çoğunluk sağlanamazsa 29 Haziran'da gerçekleştirilecek.
DENİZLİSPOR'DA TRANSFER ŞOV
Spor Toto Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Denizlispor'da yönetim, yarından itibaren iç ve dış transferde atağa kalkacak. Süper Lig'de hedefi ilk 5 belirleyen yeşil-siyahlılarda Başkan Ali Çetin ve Teknik Direktör Yücel İldiz, fikir alışverişinde bulunup kulübün yol haritasını çizecek. Başkan Çetin, "Yücel hocamızla bir araya gelip çalışmalara başlayacağız. Hiç kimse merak etmesin, Denizlispor'a yakışacak oyuncularla anlaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.
- 9.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
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Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Spor Toto Süper Lig'den haberler (08.06.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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