Suat Kaya'ya Yunanistan ve Almanya'dan talip var
31 Mayıs 2019, Cuma
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'ya Yunanistan ve Almanya'dan talip var

Suat Kaya'ya Yunanistan ve Almanya'dan talip var

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemenspor'u şampiyon yaparak tarihi bir başarıya imza atan ve Milli Takım'ın unutulmaz futbolcularından teknik direktör 'ya Yunanistan'dan ve Almanya'dan teklif var.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemenspor'u şampiyon yaparak tarihi bir başarıya imza atan ve Milli Takım'ın unutulmaz futbolcularından teknik direktör 'ya yurt dışından teklif yağdığı öğrenildi.

Sezon bitiminde 3 yıldır görev yaptığı sarı-lacivertlilerden ayrılan deneyimli teknik adamın Yunanistan, Almanya ve Kuveyt takımlarıyla temasta olduğu vurgulandı. Yunanistan Süper Ligi'nde mücadele eden Asteras Tripolis'in Kaya'ya teklif götürdüğü, yine Bundesliga 2 ekiplerinin de deneyimli teknik adamla görüşme halinde oldukları kaydedildi.

"EN CİDDİ TEKLİFİ KUVEYT'TEN ALDIM"

Yurt dışından gelen teklifleri doğrulayan Suat Kaya, "En ciddi teklifi Kuveyt'ten aldım. Karar vermedim. Türkiye'den de görüştüğüm takımlar var. Bayram sonrası kariyerimi belirleyeceğim" diye konuştu.

Suat Kaya geçtiğimz yıllarda da İngiltere 1. Lig ekiplerinden Gillingham'la masaya oturmuş ancak son anda anlaşma sağlanamamıştı. Futbolculuk döneminde özellikle Galatasaray'da birçok kupa kaldıran Kaya, teknik adamlık kariyerinde Gazişehir FK, Orduspor, Çaykur Rizespor, Tokatspor, Diyarbekirspor, Göztepe, Bucaspor ve Menemenspor'da çalıştı.

  1. 31.05.2019
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