Suat Kaya'ya Yunanistan ve Almanya'dan talip var
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemenspor'u şampiyon yaparak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray ve Milli Takım'ın unutulmaz futbolcularından teknik direktör Suat Kaya'ya Yunanistan'dan ve Almanya'dan teklif var.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemenspor'u şampiyon yaparak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray ve Milli Takım'ın unutulmaz futbolcularından teknik direktör Suat Kaya'ya yurt dışından teklif yağdığı öğrenildi.
Sezon bitiminde 3 yıldır görev yaptığı sarı-lacivertlilerden ayrılan deneyimli teknik adamın Yunanistan, Almanya ve Kuveyt takımlarıyla temasta olduğu vurgulandı. Yunanistan Süper Ligi'nde mücadele eden Asteras Tripolis'in Kaya'ya teklif götürdüğü, yine Bundesliga 2 ekiplerinin de deneyimli teknik adamla görüşme halinde oldukları kaydedildi.
"EN CİDDİ TEKLİFİ KUVEYT'TEN ALDIM"
Yurt dışından gelen teklifleri doğrulayan Suat Kaya, "En ciddi teklifi Kuveyt'ten aldım. Karar vermedim. Türkiye'den de görüştüğüm takımlar var. Bayram sonrası kariyerimi belirleyeceğim" diye konuştu.
Suat Kaya geçtiğimz yıllarda da İngiltere 1. Lig ekiplerinden Gillingham'la masaya oturmuş ancak son anda anlaşma sağlanamamıştı. Futbolculuk döneminde özellikle Galatasaray'da birçok kupa kaldıran Kaya, teknik adamlık kariyerinde Gazişehir FK, Orduspor, Çaykur Rizespor, Tokatspor, Diyarbekirspor, Göztepe, Bucaspor ve Menemenspor'da çalıştı.
- 31.05.2019
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Eski yıldızlar geri dönsün
Toplam 2
Yorum
ahmet cenk fabri ve marcelo belki dönebilir ama taliscayı alabilecek bütcemiz olduğunu sanmıyorum çin kulübü bonservisine 18 milyon euro ödedi
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Bir PFDK klasiği!
Toplam 1
Yorum
maho bu federasyon tam bir Trabzon düşmanı
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Galatasaray'da Mbaye Diagne gemileri yaktı
Toplam 2
Yorum
10ur Juventus un J sini göremezsin sen. Galatasarayım zararına da olsa bu adamı derhal satmalıdır. 5,10 neyse kaptır gitsin. Bu adam topçu değil.
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