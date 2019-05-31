Quaresma'dan flaş sözler: Galatasaray ve Fenerbahçe...
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında flaş açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili gelen transfer sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
31 Mayıs 2019 Cuma 14:33
Güncelleme: 31.05.2019 14:33
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Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov'un davetiyle Bakü'ye gitti.
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Tecrübeli futbolcu Azerbaycan ziyareti sırasında geçtiğimiz çarşamba akşamı oynanan Chelsea-Arsenal UEFA Avrupa Ligi finalini de yerinde takip etti.
Qafqazinfo'da yer alan habere göre Portekizli oyuncu Azerbaycan'a transfer olma ihtimalinin sorulması üzerine, "Her şey mümkün diyerek" yanıt verdi.
Öte yandan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği iddia edilen Quaresma, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldın mı sorusunu şöyle yanıtladı;
"Türkiye'de yalnızca Beşiktaş'ta oynarım."
Siyah-beyazlı taraftarı sevindirecek bir açıklama da yapan yıldız isim, "Beşiktaş'la sözleşmem var. Kariyerimi orada bitirmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
Quaresma geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 34 maçta 4 gol atarken 14 de asist yapma başarısı gösterdi.