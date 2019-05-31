Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında flaş açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili gelen transfer sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)