‘Kulübü ele geçirecekler’

Başkan Yiğiner, "Klukowski bizde 10 yıl önce oynamış. Anlaştık ve 4 yıldır parasını ödüyoruz. Kalan 121 bin Euro. 'Ay sonu ödeyeceğiz' dedik. Kulübü ele geçirmek isteyenler var. FIFA'dan gelen bir şey yok. Sivas maçı öncesi bu olayı pişirip önümüze koydular" dedi.