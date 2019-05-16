‘Kulübü ele geçirecekler’
17 Mayıs 2019, Cuma
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‘Kulübü ele geçirecekler’

‘Kulübü ele geçirecekler’

Ankaragücü Başkanı , puan silme iddiaları için Spor’a konuştu.

Başkan Yiğiner, "Klukowski bizde 10 yıl önce oynamış. Anlaştık ve 4 yıldır parasını ödüyoruz. Kalan 121 bin Euro. 'Ay sonu ödeyeceğiz' dedik. Kulübü ele geçirmek isteyenler var. 'dan gelen bir şey yok. Sivas maçı öncesi bu olayı pişirip önümüze koydular" dedi.

  1. 16.5.2019
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