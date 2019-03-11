Spor Toto Süper Lig'de görünüm
11 Mart 2019, Pazartesi
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'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

'in 25. haftası tamamlanırken, lider , takipçisi ile puan farkını korudu.

Turuncu-lacivertli takım, haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında sahasında 'yi 2-1 ile geçti ve puanını 57'ye taşıdı.

Süper Lig'de haftanın son maçında , konuk ettiği 'u 5-0 yenerek puanını 49'a yükseltti ve lider 'i 8 puan geriden takibini sürdürdü.

SONUÇLAR

'de 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Evkur : 2-0

Trabzonspor-Akhisarspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Bursaspor: 0-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

Aytemiz -Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Göztepe-Kasımpaşa: 0-0

Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0

Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 3-2

Galatasaray-Antalyaspor: 5-0

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 25. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 25 17 6 2 40 12 28 57
2. GALATASARAY 25 14 7 4 52 25 27 49
3. BEŞİKTAŞ 25 12 8 5 50 34 16 44
4. TRABZONSPOR 25 11 7 7 44 36 8 40
5. ATİKER KONYASPOR 25 8 11 6 32 28 4 35
6. EVKUR YENİ MALATYASPOR 25 9 7 9 34 32 2 34
7. DEMİR GRUP SİVASSPOR 25 9 7 9 37 37 0 34
8. AYTEMİZ ALANYASPOR 25 10 4 11 28 30 -2 34
9. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 25 8 8 9 23 33 -10 32
10. ANTALYASPOR 25 9 5 11 26 41 -15 32
11. ÇAYKUR RİZESPOR 25 7 10 8 35 33 2 31
12. KASIMPAŞA 25 9 4 12 41 46 -5 31
13. MKE ANKARAGÜCÜ 25 9 4 12 26 38 -12 31
14. FENERBAHÇE 25 6 10 9 30 36 -6 28
15. BURSASPOR 25 5 13 7 22 28 -6 28
16. GÖZTEPE 25 8 3 14 26 33 -7 27
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 25 4 10 11 26 34 -8 22
18. AKHİSARSPOR 25 5 6 14 25 41 -16 21

26. HAFTA PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının programı şöyle:

15 Mart Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Bursaspor-Galatasaray ( Büyükşehir Belediye)

  1. 11.03.2019
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