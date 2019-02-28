Kulüpler Birliği'nden Yıldırım Demirören'e teşekkür
Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı görevini bırakan Yıldırım Demirören'e teşekkür mesajı yayımladı.
Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine vermiş olduğu hizmetlerden ötürü Sayın Yıldırım Demirören'e teşekkürlerimizi sunarız. Yıldırım Demirören'in görevi bırakmasının ardından, Haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini sürdürecek Sayın Hüsnü Güreli'ye görevinde başarılar diliyoruz."
- 28.02.2019
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Halı saha maçına erken gelen savcı sahadaki 14 öğretmeni gözaltına aldırdı! O savcı kim?
Toplam 6
Yorum
blackmr savcı yetkisini aşırı kullandığından bu durumu ileride kullanabileceğinden direk ihraç edilmeli
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SON DAKİKA! TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Toplam 10
Yorum
Dost Güneş i milli takım hocası yapıyor sonra istifa ediyor. Çooook garip. Başka adam mı yok koca ülkede.
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Adı Galatasaray'la anılıyordu! Kadro dışı bırakıldı
Toplam 2
Yorum
GERÇEK Neden her sene önemli maçlarda GS karşı takımın iyi futbolcusuna transfer teklif eder !! araştıran var mı ?
Kulüpler Birliği'nden Yıldırım Demirören'e teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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