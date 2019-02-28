Kulüpler Birliği'nden Yıldırım Demirören'e teşekkür 

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine vermiş olduğu hizmetlerden ötürü Sayın Yıldırım Demirören'e teşekkürlerimizi sunarız. Yıldırım Demirören'in görevi bırakmasının ardından, Haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini sürdürecek Sayın Hüsnü Güreli'ye görevinde başarılar diliyoruz."