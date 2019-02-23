Demir Grup Sivasspor'a evinde Antalyaspor şoku

Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'u ağırladı. Deplasmanda Nazım Sangare ve Doukara'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden Antalyaspor, 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Sivasspor'un tek golü Kone'den geldi. Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 32 puana yükseldi. Sivasspor ise 31 puanda kaldı.

STAT: Başakşehir Koleji 4 Eylül Stadı

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tark Ongun (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx) - Douglas (xxx), Bjarsmyr (xx), Braz (x), Ziya (x), Diabate (xx), Hakan (xx), Ndinga (x) (Dk.84 Muhammet), Rybalka (x) (Dk.63 Mert Hakan xx) - Emre (x) (Dk.63 Erdoğan xx), Kone (xxx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xx) - Salih (xx), Diego (xx), Sangare (xxx), Chico (xx), Serdar(Dk.74 Doğukan), Fredy (xxx) (Dk.82 Yekta), Fernando (xx), Amilton (xxx) (Dk.86 Bahadır), Hakan (xx), Doukara (xx)

GOLLER: Dk.65 Kone(DG Sivasspor)- Dk.36 Sangare, Dk.45 Doukara(P) (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Braz(DG Sivasspor) - Amilton, Fredy (Antalyaspor)

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:

36. dakikada konuk ekip Antalyaspor öne geçti. Amilton'un pasında sağ kanatta topla buluşan ve hızla mesafe kateden Sangare'nin ceza yayı civarından yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

45+2. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza alanına giren Amilton, Braz ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Doukara, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

65. dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında sağ kanattan Douglas'ın ceza alanına ortaladığı topa ceza alanında Kone kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. 1-2.

Karşılaşma konuk ekip Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.