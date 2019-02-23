Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları
23 Şubat 2019, Cumartesi
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'ta derbisi hazırlıkları

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

, 'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü 'yi konuk edeceği derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

İdmanda 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik çalışmalar yapan oyucuların, ardından tam sahada çift kale maç oynadıkları ifade edildi.

, maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

  1. 23.02.2019
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