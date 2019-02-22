Çaykur Rizespor iddialı!

Süper Lig'de ikinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan ve son 5 maçta 13 toplayan Çaykur Rizespor, bugün konuk edeceği güçlü rakibi Yeni Malatyaspor'u da eli boş göndermek istiyor. Yeşil- mavililerin Nijeryalı sol açığı Aminu Umar, ilk yarıda işlerin takım ve kendisi için iyi gitmediğini, ikinci yarıda iyi bir geri dönüşe imza attıklarını belirtti. 23 yaşındaki genç yıldız, "Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. Malatyaspor maçıyla bu çıkışı sürdürmek istiyoruz. Amacımız ligde bir an önce istediğimiz konuma gelmek" dedi.

HEDEFİM GEÇEN SEZONU AŞMAK



Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Osmanlıspor'la 31 maçta 5 gol, 7 asist yapan Umar, Rizespor formasıyla bu istatistiğini de geride bırakmak istiyor. İlk hedefinin takımı ligde tutmak olduğunu vurgulayan başarılı futbolcu, "Geçen sezon belli bir başarıya ulaşmıştım. Hedefim onun üzerine çıkmak. Türkiye'de altıncı yılım. Türkiye'de ve Rize'de olmaktan çok mutluyum. Rizespor'da ilk hedefimiz takımı ligde tutmak. Bir şekilde takım olarak sahadan üç puan almak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.