"Lige dönmeliyiz"

Rusya'da karşılaştığı Zenit'e 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, elendikleri için üzgün olduklarını söyledi. Maç sonu basın toplantısında konuşan Yanal, "Elendiğimiz için üzgünüm. Zenit'e bundan sonrası için başarı diliyorum. Maçın başında gol yedik. Bir süre bocaladık ama toparladık. Rakibin direncini de kırdık ama çıkarken top kaybı, bu bizi üzdü. Kimin yaptığı önemli değil. Doğru yoldayız ama sonuç alamıyoruz" ifadelerini kullandı.



BİZDEN İYİ OLMAYAN BİR TAKIM

Rakibin attığı ikinci golün çalıştıkları yerden geldiğini belirten Yanal, "Tebrik ediyorum ama bizden iyi olmayan bir takıma elendik, bu bizi üzüyor. Artık lige dönmek zorundayız. Yapacak bir şey yok, Türkiye'ye döneceğiz ve Beşiktaş derbisine hazırlanacağız. Ligi en üst sırada, güçlü bir şekilde tamamlamalıyız. Bu basit hataları tekrarlamamak ve önümüze bakmak zorundayız. Maalesef oyunu kontrol ederken yediğimiz üçüncü golle elenmiş olduk" dedi.



SEMAK: OYUNCULARIM ÇOK İYİ OYNADILAR

Zenit'in hocası Sergei Semak, maç sonu mutluydu. Genç hoca, şu ifadeleri kullandı: "Sakatlık geçiren arkadaşlar vardı, onlar oyuna katılamadı. Oyuncularım çok iyi oynadılar. Oyunun genelinden memnun değilim ama yine de mutluyum. Özellikle taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Taraftar maç başından maç sonuna kadar takımımızı destekledi. Dyzuba'nın zamana ihtiyacı var. Kendisi takımımızın önemli bir parçası.