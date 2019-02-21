Süper Lig'de günün özeti! (20.02.19)

'BABAYDIM DEDE OLDUM'



Sivasspor'un yıldız golcüsü Arouna Kone, 35 yaşına rağmen attığı gollerle adından söz ettiriyor. Ligde son 4 maçta 5 gol atan, attığı goller sonrasında da elinde baston varmış gibi yaptığı gol sevinci hakkında Fildişili forvet, "Eskiden bana 'baba' derlerdi şimdi de 'dede' diyorlar" dedi.



KARAMAN'DAN REHAVET YASAĞI



Süper Lig'de 8 maçtır bileği bükülmeyen Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, rehavet uyarısı yaptı. Karaman, "Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Skorlar iyi olabilir ama dar bir kadromuz var. Rehavete asla yer yok. İpin ucunu kaçırdığımız zaman sıkıntı yaşarız" diye konuştu.



KONYASPOR'DA 4 EKSİK VAR



Ligde Aykut Kocaman'la çıkışa geçen Konyaspor, Kayserispor'la sahasında oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını eksik bir şekilde sürdürüyor. Yeşil- beyazlılarda, sakatlıkları bulunan, tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Fallou Diagne ve Jens Jonsson antrenmana katılmazken, Paolo Hurtado ise takımdan ayrı çalıştı.



'GELECEKTEN UMUTLUYUM'



Deplasmanda Sivas'la karşılaşacak Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, gelecekten umutlu. Korkmaz, "Oynadığımız 5 maçta istediğimizi sonucu alamadık. Oynadığımız son 3 maç oyun açısından geliştiğimizi gösteriyor. İyi oynuyoruz. Gelecekle ilgili çok umutluyum" ifadelerini kullandı.



ANKARAGÜCÜ DADAŞ'A HAZIR



Süper Lig'de son 2 maçtan 4 puan çıkartan Ankaragücü, Erzurumspor'la evinde oynayacağı kritik maça moralli bir şekilde hazırlanıyor. Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde tam kadro gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.



KASIMPAŞA'DA MORALLER BOZUK



İkinci yarıya kabus gibi bir başlangıç yapan ve 5'te sıfır çeken Kasımpaşa, Alanyaspor'la deplasmanda oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Lacivert-beyazlıların 1 saat 45 dakika süren antrenmanına sakatlığı bulunan Josue Sa katılmadı.



AKHiSARSPOR HOCA ARAYIŞINDA



Lig sonuncusu Akhisar'da Cihat Arslan'la yollar ayrılmış yerine Cem Kavçak gelmişti. Başkan Hüseyin Eryüksel'in, "Cem Kavçak'la devam edeceğiz" sözüne rağmen Yılmaz Vural ile görüştüğü ortaya çıktı. Ancak yapılan toplantının ardından tarafların anlaşamadığı bildirildi. Akhisar'ın Tamer Tuna ile görüştüğü iddia edildi.?