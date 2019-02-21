Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Sezon sonunda... - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Sezon sonunda...

Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, sezon sonunda iki dünya yıldızını birden kadrosuna katmaya çok yakın.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:53
Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Sezon sonunda...

Yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe için Portekiz'den çok flaş bir iddia geldi...

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Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Sezon sonunda...

Sarı-Lacivertliler'in Porto formasını giyen Yacine Brahimi'ye kanca attığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Sezon sonunda...

29 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Sezon sonunda...

Menajeriyle temastalar

Bu sezon yaşanan büyük hüsranı yeni sezonda unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin Brahimi'nin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Damien Comolli'nin transferde tek yetkili olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Sezon sonunda...

Porto'dan kesin ayrılacak

Haziran ayında serbest kalacağı için birçok önemli kulübün de radarında olan yıldız futbolcunun Porto'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brahimi 2014'ten bu yana Portekiz ekibinde forma giyiyor.

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