Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Sezon sonunda... - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Haberler
Galeri
Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Sezon sonunda...
Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Sezon sonunda...
Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, sezon sonunda iki dünya yıldızını birden kadrosuna katmaya çok yakın.
21 Şubat 2019 Perşembe 07:53
Yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe için Portekiz'den çok flaş bir iddia geldi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Lacivertliler'in Porto formasını giyen Yacine Brahimi'ye kanca attığı belirtiliyor.
29 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Menajeriyle temastalar
Bu sezon yaşanan büyük hüsranı yeni sezonda unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin Brahimi'nin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Damien Comolli'nin transferde tek yetkili olduğu ifade ediliyor.
Porto'dan kesin ayrılacak
Haziran ayında serbest kalacağı için birçok önemli kulübün de radarında olan yıldız futbolcunun Porto'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brahimi 2014'ten bu yana Portekiz ekibinde forma giyiyor.