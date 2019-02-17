Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı
17 Şubat 2019, Pazar
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- derbisinin tarihi açıklandı

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı

'de 23 ve 24. hafta müsabaka programları açıklandı! "-" derbisi 25 Şubat Pazartesi saat 21:00'de oynanacak.

2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23 ve 24. hafta müsabaka programları açıklandı.

23. HAFTA PROGRAMI:

24. HAFTA PROGRAMI:

  1. 17.2.2019 11:35
  2. Güncelleme: 17.2.2019 11:44
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