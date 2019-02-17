Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. hafta müsabaka programları açıklandı! "Beşiktaş-Fenerbahçe" derbisi 25 Şubat Pazartesi saat 21:00'de oynanacak.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23 ve 24. hafta müsabaka programları açıklandı.
23. HAFTA PROGRAMI:
24. HAFTA PROGRAMI:
- 17.2.2019 11:35
- Güncelleme: 17.2.2019 11:44
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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