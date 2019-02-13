Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a gözdağı

Konya'da galibiyeti kaçıran Y.Malatyaspor, evindeki kritik Beşiktaş maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların 31 yasındaki tecrübeli kaptanı Adem Büyük, "Konya'da son dakikada yakaladıgımız bir pozisyon var. Olabilir, kaçabilir. Önemli olan bu durumdan en iyi sekilde çıkabilmek, takım olabilmek, biz bunu çok iyi yapıyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Önümüzde Besiktas maçı var. Sahamızda kazanmak istiyoruz. Hedefimiz ilerleyecegiz" diye iddialı konustu.

MALATYA STADI KAPALI GİŞE OLACAK



Lig ve kupa dahil 12 maçtır evinde yenilmeyen Malatya'da, Beşiktaş maçının biletlerinin de tükenmek üzere oldugu ögrenildi. 36 puanla 3. sıradaki Beşiktaş ile 2 puan gerisinde 4. durumda güçlü rakibini takip eden Malatyaspor'da taraftarların bu önemli maça büyük bir ilgi gösterdigi belirtildi. 27 bin 500 kisi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki maçın biletleri geçen hafta Cuma günü satısa sunulmustu. Sarı-kırmızılı taraftarlar için ayrılan 24 bin 500 kisilik kontenjanda 11 bin biletin satıldıgı bildirildi.



MALATYA'DA BIFOUMA SOKU!



Yenı Malatya'da devre arasında Ankaragücü'nden ayrılıp sarı-kırmızılılara transfer olan Bifouma'dan kötü haber geldi. Konyaspor maçında sakatlanan 26 yasındaki Kongolu kanat oyuncusunun yaklasık 2 hafta forma giyemeyecegi açıklandı. Malatya'da Bifouma'nın dısında sarı kart cezalısı kaleci Farnolle de Beşiktaş karsısında oynayamayacak.