Spor Toto Süper Lig'den haberler (11.02.2019)
Spor Toto Süper Lig'den 21. hafta sona erdi. Lige dair günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.
Spor Toto Süper Lig'den 21. hafta sona erdi. Lige dair günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.
KAYSERİ'DE KRAVETS GOLLERİNE BAŞLADI
Kayserispor'un golcüsü Artem Kravets, form grafiğini her geçen hafta daha da artırıyor. Y.Malatya maçında takımının tek golünü atan, F.Bahçe zaferinin mimarı olan 29 yaşındaki Ukraynalı yıldız, kupadaki 3 golünden sonra ligde de golleri sıralamaya başladı. Oynadıkça açıldığını vurgulayan milli golcü, "Hikmet hoca ile daha çok dakika alıyorum. Oynadıkça daha da çok gol atacağıma inanıyorum" yorumu yaptı.
KOCAMAN BELGESEL
Yapımcılığını Harun Türk ve Baran Mayda'nın yaptığı Kocaman efsanesi için çekimlere Konya'da başlandı. Çekimleri 6 ay sürecek, büyük bir titizlikle hazırlanan bu dev yapımın Türkiye ve dünya ayağı da olacak. Konya Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın anlatıldığı "The Koca(Man) bir şehir, bir takım, bir adam" bu yıl içerisinde izleyiciyle buluşacak.
RİZESPOR TELAFİYİ BURSA'DA YAPACAK
Antalyaspor karşısında evinde galibiyeti kaçıran ve 1 puana razı olan Ç.Rizespor, Bursaspor deplasmanında bu kaybı telafi etmek istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, "Kazanmak için her şeyi yaptık. Ancak bazen istesen de yapamıyorsun. Her maçı kazanamayız. Kendi evimizde taraftarımızı üzmek istemezdik ama berabere kalıp puan almamızda başarıdır. Antalya maçının telafisini Bursaspor'la yapacağız" dedi.
ANTALYASPOR LİDERE BİLENDİ
Rize deplasmanından 1 puanla dönüp, Beşiktaş bozgununu bir nebze olsun telafi eden Antalyaspor, Pazartesi günü karşılaşacağı lider Başakşehir'i de puansız göndermenin planlarını yapıyor. Alt sıralardan bir an önce kurtulmak istediklerini belirten teknik direktör Mehmet Özdilek, "Başakşehir karşısında tek hedefimiz galibiyet" diye konuştu.
BURSASPOR ZORLU VİRAJDA
Süper Lig'de Beşiktaş yenilgisiyle sarsılan ve toparlanmak isteyen Bursaspor, zorlu mücadelelere çıkacak. Yeşil-beyazlılar önündeki 5 karşılaşmada ligin şampiyonluk adayları Başakşehir ile Galatasaray'ın yanı sıra kümede kalma adına mücadele veren formunun zirvesindeki Rizespor ve Ankaragücü ile de kozlarını paylaşacak.
TEK TESELLİ MUHAMMED
Beşiktaş maçında kurtarışlarıyla ön plana çıkan Muhammed Şengezer, Bursaspor'un 2-0'lık mağlubiyetinde tek teselli oldu. 21 yaşındaki genç eldiven, kalesine gelen 7 isabetli şutun 5'inde başarılı kurtarışa imza atmasını bildi.
- 12.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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