Spor Toto Süper Lig'den haberler (11.02.2019) – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'den haberler (11.02.2019)

Spor Toto Süper Lig'den haberler (11.02.2019)

'den 21. hafta sona erdi. Lige dair günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

'den 21. hafta sona erdi. Lige dair günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

KAYSERİ'DE KRAVETS GOLLERİNE BAŞLADI
'un golcüsü Artem Kravets, form grafiğini her geçen hafta daha da artırıyor. Y.Malatya maçında takımının tek golünü atan, F.Bahçe zaferinin mimarı olan 29 yaşındaki Ukraynalı yıldız, kupadaki 3 golünden sonra ligde de golleri sıralamaya başladı. Oynadıkça açıldığını vurgulayan milli golcü, "Hikmet hoca ile daha çok dakika alıyorum. Oynadıkça daha da çok gol atacağıma inanıyorum" yorumu yaptı.

KOCAMAN BELGESEL
Yapımcılığını Harun Türk ve Baran Mayda'nın yaptığı Kocaman efsanesi için çekimlere Konya'da başlandı. Çekimleri 6 ay sürecek, büyük bir titizlikle hazırlanan bu dev yapımın ve dünya ayağı da olacak. Konya Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın anlatıldığı "The Koca(Man) bir şehir, bir takım, bir adam" bu yıl içerisinde izleyiciyle buluşacak.

RİZESPOR TELAFİYİ BURSA'DA YAPACAK
karşısında evinde galibiyeti kaçıran ve 1 puana razı olan Ç.Rizespor, deplasmanında bu kaybı telafi etmek istiyor. Okan Buruk, "Kazanmak için her şeyi yaptık. Ancak bazen istesen de yapamıyorsun. Her maçı kazanamayız. Kendi evimizde taraftarımızı üzmek istemezdik ama berabere kalıp puan almamızda başarıdır. maçının telafisini Bursaspor'la yapacağız" dedi.

ANTALYASPOR LİDERE BİLENDİ
deplasmanından 1 puanla dönüp, bozgununu bir nebze olsun telafi eden Antalyaspor, Pazartesi günü karşılaşacağı lider 'i de puansız göndermenin planlarını yapıyor. Alt sıralardan bir an önce kurtulmak istediklerini belirten teknik direktör , "Başakşehir karşısında tek hedefimiz galibiyet" diye konuştu.

BURSASPOR ZORLU VİRAJDA
Süper Lig'de Beşiktaş yenilgisiyle sarsılan ve toparlanmak isteyen Bursaspor, zorlu mücadelelere çıkacak. Yeşil-beyazlılar önündeki 5 karşılaşmada ligin şampiyonluk adayları Başakşehir ile 'ın yanı sıra kümede kalma adına mücadele veren formunun zirvesindeki Rizespor ve Ankaragücü ile de kozlarını paylaşacak.

TEK TESELLİ MUHAMMED
Beşiktaş maçında kurtarışlarıyla ön plana çıkan Muhammed Şengezer, Bursaspor'un 2-0'lık mağlubiyetinde tek teselli oldu. 21 yaşındaki genç eldiven, kalesine gelen 7 isabetli şutun 5'inde başarılı kurtarışa imza atmasını bildi.

  1. 12.2.2019
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