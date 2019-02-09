Medipol Başakşehir'e Erzurumspor çelmesi!

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Medipol Başakşehir evinde Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 11. dakikasında Opseth'in kendi kalesine attığı golle Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında ise daha atak oynayan Erzurumspor, maçın 75. dakikasında Egemen Korkmaz ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. Şampiyonluk yarışında evinde 2 puan bırakan Medipol Başakşehir, 21 hafta sonunda puanını 45'e çıkardı. BB Erzurumspor ise puanını 18'e yaptı ve ligde kalma yolunda kritik deplasmandan puanla döndü.

BAŞAKŞEHİR'DE GAEL CLICHY SAKATLANDI



Medipol Başakşehir'de BB Erzurumspor karşılaşmasına 11'de başlayan sol bek Gael Clichy sakatlanarak yerini Attamah'a bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile mücadele eden M. Başakşehir'de sakatlık yaşandı. Maça 11'de başlayan turuncu-lacivertlilerin sol beki Gael Clichy, yaşandığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi. Clichy karşılaşmanın 22. dakikasında sahayı terk etti. Başarılı futbolcunun yerine Teknik Direktör Abdullah Avcı 25. dakikada Attamah'ı dahil etti.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 3 HAFTA SONRA PUAN KAYBETTİ



Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor beraberliği ile ligde 3 hafta sonra puan kaybı yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında M. Başakşehir, sahasında BB Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla ligde 3 hafta sonra puan kaybı yaşadı. Başakşehir ligde en son 17. haftada Alanyaspor maçından 1-1 ayrılarak puan kaybetmişti.



LUCESCU, BAŞAKŞEHİR - BB ERZURUMSPOR MAÇINDA



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Medipol Başakşehir ile BB Erzurumspor arasında oynanan lig maçını stattan takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda BB Erzurumspor ile mücadele etti. Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti. Lucescu'ya yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da eşlik etti. Müsabakayı ayrıca eski futbolcular Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk de izledi.



MAÇTAN DAKİKALAR



2'nci dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Hücum yönünün solundan serbest vuruş kazanan turuncu lacivertli takımda topun başına Emre Belözoğlu geçti. Robinho, Emre'nin ceza sahasına gönderdiği topa düzgün bir vuruş yaptı. Sehic topu çizgiden çıkarırken topa ikinci hamlesinde sahip oldu.

6'ncı dakikada ceza sahası sağ çaprazından Caiçara'nın pasında topla buluşan Visca'ın şutunu kaleci Sehic kurtardı.

11'inci dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre'nin ceza sahasına gönderdiği topu Opseth ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

25'inci dakikada Obertan'ın uzak mesafeden şutu Başakşehir savunmasına çarpıp yön değiştirdi, kaleci Mert'in son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.

35'inci dakikada BB Erzurumspor beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda Obertan'ın pasıyla topla buluşan Edouk'un vuruşu az farkla üstten auta gitti.

61'inci dakikada Visca'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Robinho'nun kaleci Sehic'i geçip çektiği şut yan ağlarda kaldı.

74'üncü dakikada BB Erzurumspor beraberliği yakaladı. Emre Başsan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa düzgün bir kafa vuruşu yapan Egemen takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1.







STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy (Dk. 25 Attamah), İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro (Dk. 64 Demba Ba), Elia (Dk. 81 Arda), Robinho

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic - Kanstrup, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, Taylan (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Sunu (Dk. 64 Emrah Başsan), Obertan, Edouk, Opseth (Dk. 79 Rashad)

GOLLER: Dk 11 (KK) Opseth (Medipol Başakşehir), Dk. 74 Egemen (BB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Epureanu, Emre, Attamah (Medipol Başakşehir) - Taylan (BB Erzurumspor)