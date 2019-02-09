Çaykur Rizespor Antalyaspor'a diş geçiremedi
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Alt sıralardaki mücadeleyi yakından ilgilendiren maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla Rizespor 22, Antalyaspor 29 puana yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
47. dakikada Boldrin'in soldan ceza sahasına ortasında Muric, topu kontrol ettikten sonra dönerek şutunu çekti. Kaleci Boffin iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
54. dakikada Çaykur Rizespor defansında Awaziem'in kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza sahası çizgisi üzerinde Fredy'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, altıpas içerisinde Chico'nun topukla dokunuşunda kaleci Gökhan Akkan'ın son anda müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
65. dakikada ceza sahası içerisindeki karambolde topu önünde bulan Nakoulma'nın vuruşunda, savunmadaki Salih Dursun son anda meşin yuvarlağı çeldi. Azubuike'nin tamamlamak istediği topu Nazım Sangare kornere attı.
68. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Nazım Sangare'nin sağdan ceza sahasına ortasında altıpas içerisinde Mevlüt Erdinç'in tek dokunuşunda top filelere gitti: 1-1
77. dakikada Fredy'nin ortasında ceza sahası sol çaprazında Charles'ın bekletmeden sol ayakla plase vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan son anda topu çeldi.
80. dakikada Amilton'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere attı.
90+1. dakikada Muric ile ceza yayı üzerinde paslaşan Aatıf'ın vuruşunda, üst direğe çarpan top auta çıktı.
Mücadele, 1-1 sona erdi.
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Hakan Yemişken
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike (Dk. 75 Samudio), Saadane (Dk. 88 Musa Çağıran), Aatıf, Umar (Dk. 26 Nakoulma), Boldrin, Muric
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Diego, Chico, Salih Dursun, Charles, Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 62 Serdar Özkan), Fredy (Dk. 83 Zeki Yıldırım), Amilton, Mevlüt Erdinç (Dk. 90 Drole)
GOLLER: Dk. 6 Muric (Çaykur Rizespor), Dk. 68 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 11 Saadane, Dk. 43 Azubuike (Çaykur Rizespor), Dk. 14 Salih Dursun (Antalyaspor)
- 9.2.2019 18:05
- Güncelleme: 9.2.2019 18:40
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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