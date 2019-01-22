Kasımpaşa'ya darbe

Ligde haftanın sürprizini Rizespor gerçekleştirdi. Sonuncu sıradaki Karadeniz ekibi, Kasımpaşa'yı deplasmanda Umar'ın attığı golle mağlup etti ve ligde 10 maç sonra galibiyetle tanıştı. Gökhan'ın kalesinde devleştiği maçta 23'te Umar, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Paşa, ilk yarıda Koita, Trezeguet ve Hajradinovic'le girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.



NEREDESİN DIAGNE!



İkinci yarıda Çaykur Rize kalesini ablukaya alan lacivert-beyazlılar, kupada Alanya maçında kırmızı kart gören, 20 golle krallık zirvesindeki Diagne'yi ve diğer kart cezalısı olan Nijeryalı sağ açığı Eduok'u hücumda çok aradı. Son vuruşlarda etkisiz kalan Paşa, bir türlü Rizespor savunmasını aşamadı ve 3-0'lık Kayserispor yenilgisinden sonra evinde üst üste 2. mağlubiyetini Atmaca'dan aldı.



AWAZIEM RİZE'DE



Ç.Rizespor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Yeşil-mavililer, Portekiz devi Porto'da oynayan 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem'ikiralık olarak kadrosuna kattı. Porto'da şans bulamayan 1.89 boyundaki genç savunmacı, Nijerya Milli Takımı'nda 4 kez forma giydi.



YENİLER SAHADA



İki takımda da yeni transferler karşılaşmada görev aldı. Kasımpaşa'da Hajradinovic ilk 11'de yer alırken, Azad ve Heintz sonradan oyuna girdi. Kaleci Scuffet ise kulübede görev bekledi. Ç.Rize'de ise Moroziuk dışında; çok şeyler beklenen F.Bahçe'den yeni transfer Aatif ile Abarhoun ve Nakoulma, kulübeden oyuna dahil oldu.