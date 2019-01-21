Soldado'dan maç sonu transfer açıklaması! 'Gelen teklif...'

Soldado'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hiç şüphe yok, son derece büyük üzüntü yarıyoruz. Çok önemli bir maçtı. Lige verilen ara sonrası iyi bir çalışma dönemi geçirdiğimizi de düşünürsek galibiyetle başlamak istiyorduk."

"Golümü de attım ama benim golümden ziyade takımın kazanmasını hedefliyoruz. Kazanamamak git gide stres yaratıyor bizde. Rakibin üzerimize gelmesiyle o stresin etkisiyle böyle goller yiyoruz son dakikalarda"

"Galibiyet istiyorduk ama tekrar başlamamız lazım. Maç içinde bir bölüme dek üstün olan bizdik ama stresin de etkisiyle baskıyı gerekli şekilde yönetemedik."

"Sezon başı benim için zorlu oldu. Hocamızın bana çok güvenmediği bir sezon başı geçirdim. Sonrasında oynarım diye düşündüğüm dönemde uzun süre cezalıydım. Bunları tamamen unutmak istiyorum."

"Umarım farklı takım gösteririz bundan sonra. Herkesin görmek istediği Fenerbahçe'yi yansıtırız sahaya. Şu ana kadar gösterdiğimiz Fenerbahçe'den bambaşka bir Fenerbahe göstermek istiyoruz herkese."

"Sezon başından beri problemimiz gol değildi. Birçok problemimiz vardı o dönemlerde. Her hafta puan durumunda Fenerbahçe'yi sonlarda görüyoruz, bu bizi zorluyor ve üzüyor. Her şeyi yapacağız takımın yukarı tırmanması için."

"Bir şey yapacaksak hep beraber başaracağız. Yeni bir hocamız var, bu kulübü ve felsefesini çok iyi tanıyor. Önümüzde kupa maçında tek hedefimiz tur atlamak. O maçı kazandıktan sonra özgüvenimiz yukarı doğru tırmanmaya başlayacaktır."

"Bizim kazanmaya ihtiyacımız var. Kazanmamızla beraber doğru şekilde artacak bir özgüvene de ihtiyacımız var. Herkesin görmek istediği Fenerbahçe'yi yaratmayı arzuluyoruz."

TRANSFER SÖZLERİ...

"Teklifler geldi bana isteğim burada kalmak yönünde. Fenerbahçe'yi böyle bir durumda bırakamam. Futbolun izin verdiği ölçüde her şeyi yapmak, katkı vermek ve arkadaşlarıma yardımcı olmak zorundayım."

"Fenerbahçe bana çok şey verdi. Fenerbahçe böyle bir durumdayken bırakamam."