Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! İşte açıklanacak üç isim
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısı için sadece Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin hafta içinde yeni transferlerini duyurması bekleniyor.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 20:33:07
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Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlayan ve ikinci yarıda çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe, üç yıldızı birden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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Evkur Yeni Malatyaspor'un 25 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin diğer transferleri de belli olmaya başladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Camiaya Sesleniş programında yaptığı açıklamada "Transfer için stoper, sağ açık, santrfor, sol açık ve orta sahanın ortasını belirledik. Bu 5 bölgenin en az 3 ya da 4'ünün transferi için görüşmeler devam ediyor" demişti.
Belirlenen bölgelere takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde 3 ismi açıklayacağı belirtiliyor.
A Spor Fenerbahçe muhabiri Göktuğhan Argın'ın verdiği bilgiye göre Fenerbahçe aşağıdaki listede yer alan oyunculardan en az 3 tanesini açıklayacak.