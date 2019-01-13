Ankaragücü'nde İsmail Kartal'ın yerine göreve gelen teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Galatasaray'la karşılaşacak olan Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş, transfer tahtasının açılmaması nedeniyle istifa etti.
Bayram Bektaş, İsmail Kartal'ın görevden alınmasının ardından takımın başına geçmişti.
- 13.1.2019 17:19
- Güncelleme: 13.1.2019 17:25
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Süper Lig'de ayrılık! İşte nedeni... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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