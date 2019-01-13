Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Galatasaray'la karşılaşacak olan Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş, transfer tahtasının açılmaması nedeniyle istifa etti.

Bayram Bektaş, İsmail Kartal'ın görevden alınmasının ardından takımın başına geçmişti.