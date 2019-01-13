Süper Lig'de ayrılık! İşte nedeni...
13 Ocak 2019, Pazar
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'de ! İşte nedeni...

Süper Lig'de ayrılık! İşte nedeni...

Ankaragücü'nde İsmail Kartal'ın yerine göreve gelen teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 'de ikinci yarının ilk maçında Galatasaray'la karşılaşacak olan Ankaragücü'nde teknik direktör , transfer tahtasının açılmaması nedeniyle istifa etti.

Bayram Bektaş, İsmail Kartal'ın görevden alınmasının ardından takımın başına geçmişti.

  1. 13.1.2019 17:19
  2. Güncelleme: 13.1.2019 17:25
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