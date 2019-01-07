Türk futbolunun kurtuluş günü

Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Türk futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılanladırılmasıyla ilgili önemli adımlar atılmıştı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulüpleri başkanlarının yer aldığı bir toplantı yapılmıştı. Görüşmede kulüplerin borçlarının yapılandırılma kararı alınırken, önemli bir açıklama gelmişti. Ziraat Bankası, Süper Lig ve alt ligde mücadele eden kulüplerin borçlarının bugün ödeneceği duyuruldu. Kulüpler, 31 Ocak tarihine kadar borçlarını Ziraat Bankası'na bildirecek. Kulüplerin şu anda 6 milyarı bankalara 4 milyarı başka yerlere olmak üzere toplam 10 milyar lira borcu bulunuyor. Bu anlaşmayla kulüplerin gelir kalemleri çıkarılacak. Bankalar borcunu aldıktan sonra kulüplere bütçe bırakacak.



TARIHI AÇIKLAMA NAKLEN A SPOR'DA



A Spor'un bugün çok önemli konukları olacak. Kulüplerin borçlarının ödeceği tarihi günde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A Spor'a konuk olacak. 'Gündem Özel'e katılacak olan Demirören ve Aydın, saat 20.00'den itibaren Riva'da yapılacak canlı yayınla Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıklayacak. Kulüplerin kaderinin çizileceği anlar A Spor'dan takip edilecek



DiSiPLiN OLACAK



Ziraat Bankası ile TFF'nin anlaşmasıyla kulüpler UEFA'ya kalmadan kendi göbeğini kendi kesecek. Böylece mali disiplin sağlam temellere oturtulacak

açıdan düzeltecek ve artık bozulmasına izin verilmeyeceği proje bugün açıklanıyor. Kulüplerin 31 Ocak'a kadar borçlarını Ziraat Bankası'na bildirecek ve bu borçlar banka tarafından ödenecek. Ardından bu borçlar Ziraat Bankası'nın yapılandırılmasıyla taksitler halinde geri ödenecek. Maliye Bakanlığı'nin öncülüğünde yapılan anlaşmayla Türkiye'de profesyonel olarak faaliyette olan tüm kulüpler bu durumdan yararlanacak. Daha sonra kulüpler gelir-gider dengesine göre transfer yapabilecek. Kulüplerin bankaya yapacağı ödeme sonrası kalan parayı harcayabilecek. Bu anlaşmayla birlikte zaten daha önceden açıklanan ve önümüzdeki sezon yürürlüğe girecek olan 14'ten 8 yabancıya düşüş gerçekleşecek. Sınırlama ve borç anlaşmasının birbirini desteklemesiyle altyapıya kulüpler daha fazla önem verecek. Mali disiplini ülke içinde sağlayacak olan kulüpler, UEFA'nın vereceği 'Avrupa kupalarından men' cezası tehlikesini de bertaraf edecek.