TFF'den VAR için tedbir
07 Nisan 2019, Pazar
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TFF'den VAR için tedbir

TFF'den VAR için tedbir

TFF Başkanı Demirören, “VAR inceleme alanına hakemle birlikte artık kimse giremeyecek” dedi.

Başkanı , Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Devre Arası Altuğ Verdi Temsilciler Semineri'ne katıldı. Demirören; Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon ile Klasman Temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "UEFA ve FIFA'nın çok önemsediği sporcu sağlığı, merdiven boşlukları, güvenlik, koridor ve sahaya çıkış alanlarındaki düzen konusunda ilerlemeler kat ettik.

GÖRÜNTÜLER HOŞ DEĞİL

"Video Yardımcı Hakem sistemi futbolumuz için önemli bir yenilik oldu. Ancak görüyoruz ki, VAR monitörlerinin çıkış tüneli ve kulübelere yakın olması nedeniyle hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Herkes hakem inceleme alanına giriyor. Bu kargaşa ve kalabalık, hakemlerimizi zorluyor. VAR alanı da artık bizim kırmızı çizgimiz... Bu görüntülere izin vermeyelim, tüm tedbirleri alalım."

  1. 5.1.2019
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