TFF'den VAR için tedbir
TFF Başkanı Demirören, “VAR inceleme alanına hakemle birlikte artık kimse giremeyecek” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Devre Arası Altuğ Verdi Temsilciler Semineri'ne katıldı. Demirören; Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon ile Klasman Temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "UEFA ve FIFA'nın çok önemsediği sporcu sağlığı, merdiven boşlukları, güvenlik, koridor ve sahaya çıkış alanlarındaki düzen konusunda ilerlemeler kat ettik.
GÖRÜNTÜLER HOŞ DEĞİL
"Video Yardımcı Hakem sistemi futbolumuz için önemli bir yenilik oldu. Ancak görüyoruz ki, VAR monitörlerinin çıkış tüneli ve kulübelere yakın olması nedeniyle hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Herkes hakem inceleme alanına giriyor. Bu kargaşa ve kalabalık, hakemlerimizi zorluyor. VAR alanı da artık bizim kırmızı çizgimiz... Bu görüntülere izin vermeyelim, tüm tedbirleri alalım."
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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