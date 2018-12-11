PFDK kararları açıklandı!
Başakşehir'in yıldız ismi Manuel Da Costa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Adana Demirsporlu rakibine yaptığı hareket nedeniyle 3 maçtan men cezası aldı. Da Costa Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.12.2018 tarih ve 39 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 05.12.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu HAMIDOU TRAORE'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu MANUEL MROUAN DA COSTA TRINDADE'nin, 05.12.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu MUSTAFA KAYA'nın, 04.12.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- GİRESUNSPOR Kulübünün, 06.12.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GİRESUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- GALATASARAY A.Ş.'nin, 05.12.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
- 11.12.2018 16:23
- Güncelleme: 11.12.2018 16:29
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Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
savaş Burak, fernandes ve ozan alınmasın.Brahimi alınırsa iyi olur.sağbek solbek ve 2 ortasaha adamı lazım.birde forvet alınırsa on nuara olur.
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Babel: Oynamak istiyorum
Toplam 4
Yorum
BJK'li oldu pasam baska istegin ? Zaten son zamanlarda oynadigin oyunuda gördük.. Iyiki 2 ay önce Fener'e bir gol attin !
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Rezil olduk
Toplam 4
Yorum
mustafa otobüsle gitmek zorunuza gittiyse adam gibi oynayın beyler sizin bir ayda aldığınız parayı bir işçi ömür boyu kazanamıyor. adam olun .
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