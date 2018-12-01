Bayram Bektaş'tan zafer sözü!
03 Mart 2019, Pazar
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'tan zafer sözü!

Bayram Bektaş'tan zafer sözü!

Göz-Göz, 6 deplasmanda 1 kez kazandı. İyi hazırlandıklarını vurgulayan , camiaya galibiyet sözü verdi.

'de Erzurum ve lider 'e yenilerek düşüşe geçen , bugün kendisi gibi üst sıraları hedefleyen Antalya'ya konuk olacak. Göz-Göz'de Başakşehir karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen sağ bek Gassama ve stoper Titi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan sol bek Traore ile orta saha Atakan görev alamayacak. Sakatlığı geçen golcü Deniz Kadah'ın ise maç kadrosunda bulunabileceği bildirildi.

GÖZ-GÖZ HAZIR KITA

Antalya'ya mutlak 3 puan parolasıyla giden İzmir ekibi, bu sezon dış sahada istediğini alamadı. Oynadığı 6 maçta sadece 'u 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, , Alanya, K.Paşa, Akhisar ve Erzurum karşılaşmalarını puansız tamamladı. Teknik Direktör , kötü gidişe 'dur' diyeceklerine inandığını belirterek, "En iyi şekilde hazırlandık. Taraftarımızı mutlu edeceğiz" diye camiaya zafer sözü verdi.

4 OYUNCU SINIRDA

Göztepe'de , Borges, Tayfur Bingöl ve Reis sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu bugün oynanacak maçında, kart görmeleri halinde gelecek hafta İzmir'deki karşılaşmasında görev alamayacak.

  1. 1.12.2018
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