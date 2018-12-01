Bayram Bektaş'tan zafer sözü!

Süper Lig'de Erzurum ve lider Başakşehir'e yenilerek düşüşe geçen Göztepe, bugün kendisi gibi üst sıraları hedefleyen Antalya'ya konuk olacak. Göz-Göz'de Başakşehir karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen sağ bek Gassama ve stoper Titi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan sol bek Traore ile orta saha Atakan görev alamayacak. Sakatlığı geçen golcü Deniz Kadah'ın ise maç kadrosunda bulunabileceği bildirildi.



GÖZ-GÖZ HAZIR KITA



Antalya'ya mutlak 3 puan parolasıyla giden İzmir ekibi, bu sezon dış sahada istediğini alamadı. Oynadığı 6 maçta sadece Trabzonspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, Galatasaray, Alanya, K.Paşa, Akhisar ve Erzurum karşılaşmalarını puansız tamamladı. Teknik Direktör Bayram Bektaş, kötü gidişe 'dur' diyeceklerine inandığını belirterek, "En iyi şekilde hazırlandık. Taraftarımızı mutlu edeceğiz" diye camiaya zafer sözü verdi.

4 OYUNCU SINIRDA



Göztepe'de Alpaslan Öztürk, Borges, Tayfur Bingöl ve Reis sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu bugün oynanacak Antalyaspor maçında, kart görmeleri halinde gelecek hafta İzmir'deki Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak.