ÖNCE DURDUR SONRA VUR



Lider Başakşehir'i konuk edecek Göztepe'de Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın, önce güçlü rakibini kontrol altına almayı hedeflediği bildirildi. Visca, Bajic ve Napoleoni gibi turuncu-lacivertlilerin etkili ayaklarına özel önlem almayı düşünen başarılı çalıştırıcının, duran toplar için de uyarılar yaptığı öğrenildi.



BEŞİKTAŞ ZAFERİNİN HAVASIYLA ÇIKACAĞIZ



Lig sonuncusu Ç.Rizespor'u ağırlayacak Sivasspor'da teknik direktör Hakan Keleş, iddialı konuştu. Keleş, "Beşiktaş maçında yakaladığımız havayı, mücadele ruhunu aynı şekilde sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz üst sıralar. Rizespor maçını da inşallah kazanarak yolumuza bakacağız" diye konuştu.



ANKARAGÜCÜ'NDEN SAHA İSYANI



Ankaragücü, Beşiktaş maçının Kayseri'ye alınmasına büyük tepki gösterdi. Başkan Mehmet Yiğiner, "Biletleri bastırmadan önce bu karar alınmış olsaydı, taraftarlarımız mağdur olmazdı. Biz biletleri satışa çıkardık, ertesi gün tükendi. TFF son dakika golü attı" dedi.



KAYSERİSPOR'A BİR ŞOK DAHA?



Alanya'ya konuk olacak Kayserispor'da bir futbolcu daha sakatlandı. Önceki gün yapılan idmanda ağrıları olduğunu bildiren ve yapılan tetkiklerde alt adale yırtığı tespit edilen Rotman da eksikler listesine girdi. Sarı-kırmızılılar, Alanya karşısına 8 futbolcusundan yoksun çıkacak.