Süper Lig'de günün özeti! (23.11.18)
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'de günün özeti! (23.11.18)

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de günün özeti! (23.11.18)

    Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

    ÖNCE DURDUR SONRA VUR

    Lider Başakşehir'i konuk edecek 'de Bayram Bektaş'ın, önce güçlü rakibini kontrol altına almayı hedeflediği bildirildi. Visca, Bajic ve Napoleoni gibi turuncu-lacivertlilerin etkili ayaklarına özel önlem almayı düşünen başarılı çalıştırıcının, duran toplar için de uyarılar yaptığı öğrenildi.

    BEŞİKTAŞ ZAFERİNİN HAVASIYLA ÇIKACAĞIZ

    Lig sonuncusu Ç.Rizespor'u ağırlayacak 'da Hakan Keleş, iddialı konuştu. Keleş, " maçında yakaladığımız havayı, mücadele ruhunu aynı şekilde sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz üst sıralar. Rizespor maçını da inşallah kazanarak yolumuza bakacağız" diye konuştu.

    ANKARAGÜCÜ'NDEN SAHA İSYANI

    , maçının Kayseri'ye alınmasına büyük tepki gösterdi. Başkan , "Biletleri bastırmadan önce bu karar alınmış olsaydı, taraftarlarımız mağdur olmazdı. Biz biletleri satışa çıkardık, ertesi gün tükendi. son dakika golü attı" dedi.

    KAYSERİSPOR'A BİR ŞOK DAHA?

    Alanya'ya konuk olacak 'da bir futbolcu daha sakatlandı. Önceki gün yapılan idmanda ağrıları olduğunu bildiren ve yapılan tetkiklerde alt adale yırtığı tespit edilen Rotman da eksikler listesine girdi. Sarı-kırmızılılar, Alanya karşısına 8 futbolcusundan yoksun çıkacak.

    1. 24.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'de günün özeti! (23.11.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN