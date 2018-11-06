Göztepe'den çıkış yok
Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde yine 3 puanı kaptı. Bayram Bektaş’ın öğrencileri, Karadeniz ekibini iki golle yenerek sahasında 5’te 5 yaptı
İç sahada üst üste 5'inci galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekibin gollerini 29'uncu dakikada Yasin ve 80'inci dakikada Alpaslan attı. Son 7 maçı 5 galibiyetle geçen Göztepe, puanını 18'e çıkarıp Avrupa iddiasını güçlendirdi. Ligde 11 haftada tek galibiyet alabilen Çaykur Rizespor ise 8 puanla düşme hattında kaldı. Karşılaşma sonrası Göztepe, sevincini Bornova Stadı'nı dolduran taraftarlarıyla paylaştı.
HALİL'DEN İKİ ASİST
25'TE Samudio'nun penaltı noktasından şutunda Beto, topu kornere çeldi. 29'da Halil sağdan ortaladı. Arka direkte kafayı vuran Yasin, Göztepe'yi öne geçiren golü attı: 1-0. 57'de Saadane, uygun durumda topu auta yolladı. 69'da Halil'in şutunda kaleci başarılıydı. 80'de Alpaslan son sözü söyledi. Halil'in ortasına hareketlenen Alpaslan, ceza alanına girdikten sonra düzgün bir şutla ağları havalandırdı: 2-0.?
MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Castro'nun yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunu kaleci Gökhan, yumruklarıyla uzaklaştırdı.
7'nci dakikada gelişen Göztepe atağında Halil'in sağ kanattan pasıyla ceza sahasına giren Yasin, kaleci Gökhan'la girdiği mücadelede şutunu çektikten sonra yerde kaldı. Göztepeliler penaltı beklerken Hakem Yaşar Kemal Uğurlu korneri gösterdi.
25'inci dakikada Çaykur Rize tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan Boldrin'in ortasında Samudio'nun ceza sahasında gelişine sert şutunu kaleci Beto kornere çeldi.
29'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Halil'in ortaladığı topu arka direk dibinde Yasin kafayla ağlara bıraktı: 1-0.
37'nci dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren ev sahibinden Jerome'un şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
69'uncu dakikada gelişen Göztepe atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Halil'in şutunu kaleci Gökhan kornere tokatladı.
80'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Göztepe hücumunda topu sol çaprazda önüne alıp ceza sahasına giren Alpaslan, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Gökhan'ı avladı: 2-0.
86'ncı dakikada Çaykur Rizesporlu Robin Yalçın ceza alanı dışından kaleyi yokladı, üstten aut.
Karşılaşma 2-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi.
- 5.11.2018 19:46
- Güncelleme: 6.11.2018 01:31
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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