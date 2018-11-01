Süper Lig'de haftanın perdesi derbiyle açılıyor – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Süper Lig'de haftanın perdesi derbiyle açılıyor

    Süper Lig'de haftanın perdesi derbiyle açılıyor

    'de 11. hafta yarın yapılacak derbi maçla başlayacak.

    Haftanın açılış maçında , 'yi konuk edecek. Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

    Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada ise 3 Kasım Cumartesi günü , 'ı ağırlayacak. 3. Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da oynanacak.

    Hafta, 5 Kasım Pazartesi günü oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak.

    'de 11. haftanın müsabaka programı şöyle:

    Yarın:

    21.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

    3 Kasım Cumartesi:

    13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa )

    16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

    19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    4 Kasım Pazar:

    13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor (Osmanlı)

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur (Bahçeşehir Okulları)

    19.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

    5 Kasım Pazartesi:

    20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Bornova)

    20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker ( Yeni 4 Eylül)

    1. 1.11.2018 10:37
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