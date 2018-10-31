Derbide ilk gole dikkat

Rekabette 24 yılı kapsayan son 50 lig maçında ilk golü atan takım sadece 3 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 50 lig maçının 6'sı gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların tamamında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

Habere konu olan dönemde 3 karşılaşmada ilk golü atmasına rağmen Galatasaray, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 50 lig mücadelesinin 7'si ise golsüz sona erdi.

İKİ TAKIM DA MAÇ ÇEVİRMEKTE ZORLANIYOR

Bu sezon ligde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, skor olarak geriye düştükleri maçlardan puan çıkarmakta zorlanıyor.

Fenerbahçe, ligde ilk golü yediği 6 karşılaşmanın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, sadece ligin ilk haftasında evinde Bursaspor'a karşı geriye düştüğü karşılaşmada galibiyete ulaşırken, Beşiktaş derbisinden de 1 puanla ayrıldı.

Galatasaray ise geriye düştüğü 5 maçın 3'ünden puan almayı başaramadı. Sarı-kırmızılılar, tıpkı Fenerbahçe gibi geriye düştüğü maçlardan birer galibiyet ve beraberlik çıkarabildi.

Deplasmanda geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nden 3 puan alan teknik direktör Fatih Terim'in talebeleri, sahasında Bursaspor ile berabere kaldı.