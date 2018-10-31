Derbide ilk gole dikkat
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Derbide ilk gole dikkat

    Derbide ilk gole dikkat

    2 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek ile arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor

    Rekabette 24 yılı kapsayan son 50 lig maçında ilk golü atan takım sadece 3 kez mağlup oldu.

    Söz konusu dönemde ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

    İki takım arasında yapılan son 50 lig maçının 6'sı gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların tamamında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

    Habere konu olan dönemde 3 karşılaşmada ilk golü atmasına rağmen Galatasaray, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

    Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 50 lig mücadelesinin 7'si ise golsüz sona erdi.

    İKİ TAKIM DA MAÇ ÇEVİRMEKTE ZORLANIYOR
    Bu sezon ligde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, skor olarak geriye düştükleri maçlardan puan çıkarmakta zorlanıyor.

    Fenerbahçe, ligde ilk golü yediği 6 karşılaşmanın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, sadece ligin ilk haftasında evinde 'a karşı geriye düştüğü karşılaşmada galibiyete ulaşırken, derbisinden de 1 puanla ayrıldı.

    Galatasaray ise geriye düştüğü 5 maçın 3'ünden puan almayı başaramadı. Sarı-kırmızılılar, tıpkı Fenerbahçe gibi geriye düştüğü maçlardan birer galibiyet ve beraberlik çıkarabildi.

    Deplasmanda geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nden 3 puan alan teknik direktör 'in talebeleri, sahasında Bursaspor ile berabere kaldı.

    1. 31.10.2018 11:36
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