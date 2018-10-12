İşte dört büyüklerin borsa değerleri – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    İşte dört büyüklerin borsa değerleri

    İşte dört büyüklerin borsa değerleri
    1. 12.10.2018 09:56
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