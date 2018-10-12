İşte dört büyüklerin borsa değerleri
- 12.10.2018 09:56
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Arda Turan ifade verdi!
Toplam 3
Yorum
Aslan Bu kadarmi sapitti?
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Volkan Demirel'den kadro dışı kararına ilk açıklama!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu Okunanlar gelecek günlerin bilhassa devre arasının çok daha ciddî boyutlarda olaylara gebe olabilecegi yönünde ! Savcılık işe karışabilir !
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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