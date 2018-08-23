13. güç Heurtaux – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    13. güç Heurtaux

    13. güç Heurtaux

    Ankaragücü, 13. transferini Udinese’den Heurtaux’yla yaptı. stoper, sarı-lacivertlilerin kültürüne ve taraftarına vurgu yaptı

    TRANSFERİN en hareketli kulübü Ankaragücü, 13. transferini stoper 'yla yaptı. Ankara ekibi, sezonu 'nın H.Verona takımında kiralık tamamlayan Heurtaux'yla 3 yıllık imza attı. İmza töreninde konuşan tecrübeli yıldız, "'da takımların taraftarları çok iyi. Tabii ki kültürü olan bir şehre ve muhteşem taraftara sahip olan bir takıma gelmekten dolayı çok mutluyum" dedi.

    11. YABANCI TRANSFER
    30 yaşındaki deneyimli futbolcunun transferinin daha erken bittiğini ancak oyuncunun eski kulübü Udinese'den dolayı transferin resmiyete dökülmesinin geciktiğini belirten Başkan ise "Ayağı yere basan bir takım kurma hedefindeydik. Thomas, dünyanın en zor liglerinden Serie A'da mücadele etti. Başarılı olacaktır" diye konuştu. Heurtaux, Başkent ekibinin bu sezon 11. yabancı transferi oldu.

    SERİE A'DA 6 YILDA 119 MAÇ
    Ankaragücü'nün yeni transferi , İtalya Serie A'nın tozunu yutmuş bir isim. stoper 2012'de Udinese'yle ayak bastığı Çizme'de 119 maçta boy gösterirken, 5 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu.
    1. 23.8.2018
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