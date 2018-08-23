13. güç Heurtaux
Ankaragücü, 13. transferini Udinese’den Heurtaux’yla yaptı. Fransız stoper, sarı-lacivertlilerin futbol kültürüne ve taraftarına vurgu yaptı
11. YABANCI TRANSFER
30 yaşındaki deneyimli futbolcunun transferinin daha erken bittiğini ancak oyuncunun eski kulübü Udinese'den dolayı transferin resmiyete dökülmesinin geciktiğini belirten Başkan Mehmet Yiğiner ise "Ayağı yere basan bir takım kurma hedefindeydik. Thomas, dünyanın en zor liglerinden Serie A'da mücadele etti. Başarılı olacaktır" diye konuştu. Heurtaux, Başkent ekibinin bu sezon 11. yabancı transferi oldu.
SERİE A'DA 6 YILDA 119 MAÇ
Ankaragücü'nün yeni transferi Thomas Heurtaux, İtalya Serie A'nın tozunu yutmuş bir isim. Fransız stoper 2012'de Udinese'yle ayak bastığı Çizme'de 119 maçta boy gösterirken, 5 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu.
- 23.8.2018
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
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