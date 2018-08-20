Kartal Erzurum'u 3'ledi | Erzurumspor 1-3 Beşiktaş – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'u 3'ledi | Erzurumspor 1-3 Beşiktaş

    Kartal Erzurum'u 3'ledi | Erzurumspor 1-3 Beşiktaş

    Spor Toto 'in ikinci haftasında Beşiktaş, devreye 1-0 yenik girdiği maçta ikinci yarıdaki muhteşem performansıyla 3 puanı 3 golle aldı. LASK Linz maçının kahramanı Alvaro Negredo muhteşem topuk golüyle geceye damgasını vururken Quaresma 2 asist 1 gollük performansıyla maçın yıldızı oldu

    TOLGA'NIN HATASINI SCUK AFFETMEDİ
    Kazım Karabekir Stadı'ndaki maça ev sahibi ekip rüzgar gibi başladı. 20 yıllık hasretinden sonra ilk iç saha maçına çıkan Erzurumspor ilk yarıdaki etkili oyununu 16. dakikada gole çevirdi. Kaleci , auta giden topu kontrol edemeyince Erzurumspor köşe vuruşu kazandı. Bu andan itibaren siyah-beyazlı savunma topu uzaklaştıramayınca Erzurumspor peş peşe 5 korner kullandı. Özer'in ortasında Jasmin Scuk vuruşunu yaptı, takım arkadaşına çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti.

    BERABERLİK GOLÜ DE KORNERDEN GELDİ
    Bir köşe vuruşundan yenik duruma düşen siyah-beyazlılar, yine bir korner organizasyonunda bulduğu golle skora eşitlik getirdi. 53. dakikada Quaresma'nın ortasına yükselen kafa vuruşuyla beraberlik golünü attı.

    ALVARO NEGREDO'DAN MUHTEŞEM GOL
    UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde LASK Linz'e attığı golle 'a turu getiren Alvaro Negredo, Erzurumspor karşısında da gollerine devam etti. 76. dakikada Quaresma'nın pasına topuğuyla dokunan İspanyol yıldız kaleci Hakan Canbazoğlu'nu mağlup ederek son bölümde Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

    SON SÖZÜ QUARESMA SÖYLEDİ
    Beşiktaş 85. dakikada Lens'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Topun başına geçen Quaresma topla kaleci Hakan'ı ayrı köşelere gönderdi. İlk 2 golün asistini yapan Quaresma, müthiş performansını golle süsledi ve maçın skorunu belirledi.

    İlk haftada Akhisarspor'u yenen Kartal, ikide iki yaparak Süper Lig'deki puanını 6'ya çıkardı.

    Ligin yeni ekibi Erzurumspor ise ikinci haftada da puanla tanışamadı.

    1. 19.8.2018 21:12
    2. Güncelleme: 20.8.2018 02:04
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