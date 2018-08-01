Sarıoğlu, Türkiye'de devam etmek istiyor
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Sarıoğlu, 'de devam etmek istiyor

    Sarıoğlu, <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>'de devam etmek istiyor

    Deneyimli yıldız oyuncu, ve 'den gelen teklifleri reddetti

    Uzun yıllar 'da kaptanlık yapan ve sarı kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra ile bir sezon geçiren 'na yurt dışından teklifler geliyor.


    Geçen sezonun başında ile yollarını ayıran ve ekibi ile bir yıllık sözleşme imzalayan deneyimli sağ bek oyuncusu 'na, ve Ligi ekipleri yoğun ilgi gösteriyor. Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu piyasasında yer alan Sabri Sarıoğlu, yurt dışından gelen cazip teklifleri reddederken, ailesinin isteği üzerine hayatına 'de devam etmek istiyor.
    34 yaşındaki futbolcuya Ligi'nden bir ekip teklifte bulunurken, deneyimli oyuncuyla Ligi'nde yer alan birkaç kulübün de ilgilendiği öğrenildi. Eşinin işi dolayısıyla yurt dışında oynamaya sıcak bakmayan ve hayatını 'de sürdürmek isteyen Sabri Sarıoğlu, gelen teklifleri reddederek ekiplerinden teklif beklemeye başladı.
    Birçok ekibinin deneyimli oyuncu ile ilgilendiği öğrenilirken, Sabri Sarıoğlu'nun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu.

    1. 1.8.2018 10:52
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