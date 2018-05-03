Başantrenör Kokoskov, NBA tarihine geçti – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    Başantrenör Kokoskov, tarihine geçti

    Başantrenör Kokoskov, <a href="/index/nba?id=160b97ac-aeda-402a-b828-bbaf0a56ccc7" class="" rel="tag">NBA</a> tarihine geçti

    Amerikan () ekibi , başantrenörlük görevi için Sırp Igor Kokoskov ile anlaşma sağladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan 46 yaşındaki Kokoskov'un, tarihinin Avrupa'da doğup büyüyen ilk başantrenörü olacağı bildirildi.

    Açıklamada, Batı Konferansı yarı finalinde ile karşılaşan 'da yardımcı antrenörlük yapan Kokoskov'un play-off'ların bitmesinin ardından Suns'taki görevine başlayacağı belirtildi.

    Daha önce 'de , , , , gibi takımlarda yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Kokoskov, Gürcistan ve Slovenya 'nı da çalıştırdı. Slovenya, Kokoskov'un başantrenörlüğünde 'de düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

    1. 3.5.2018 09:59
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