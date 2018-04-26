Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu – Fotomaç – 26 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

    'in 31. haftasında oynanacak -Beşiktaş maçının hakemi açıklandı

    'in 31. haftasında oynanacak -Beşiktaş maçının hakemi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.

    Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy yapacak.

    Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakemleri şu şekilde;
    Galatasaray - Beşiktaş: Fırat Aydınus
    Göztepe - Karabükspor: Volkan Bayarslan
    Kayserispor - Alanyaspor: Halil Umut Meler
    Sivasspor - Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
    Antalyaspor - Trabzonspor: Bülent Yıldırım
    Kasımpaşa - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
    Yeni Malatyaspor - TM Akhisar:
    Osmanlıspor - Başakşehir: Ümit Öztürk
    Bursaspor - : Ali Palabıyık

    1. 26.4.2018 09:53
    2. Güncelleme: 26.4.2018 11:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN