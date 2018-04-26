Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Fırat Aydınus oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy yapacak.
Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakemleri şu şekilde;
Galatasaray - Beşiktaş: Fırat Aydınus
Göztepe - Karabükspor: Volkan Bayarslan
Kayserispor - Alanyaspor: Halil Umut Meler
Sivasspor - Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
Antalyaspor - Trabzonspor: Bülent Yıldırım
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
Yeni Malatyaspor - TM Akhisar: Özgür Yankaya
Osmanlıspor - Başakşehir: Ümit Öztürk
Bursaspor - Konyaspor: Ali Palabıyık
- 26.4.2018 09:53
- Güncelleme: 26.4.2018 11:36
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Fatih Terim, Talisca ile yatıyor Quaresma ile kalkıyor
Toplam 2
Yorum
Admin ama siz unutmuşsunuz geçen ezildiğiniz maçta sizibitiren adam oğuzhandı
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Igor Tudor'un ilk icraatı Tolga Ciğerci'yi transfer etmek olacak
Toplam 3
Yorum
10ur Trabzon da oynayan ve sayın Terim in ilgilendiği (ne yapacaksak artık?) Kucka dan 10 kat iyidir. sayın Tudor işi biliyor. Başarılar dilerim.
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 11
Yorum
ÜMİT SAHADA TÜM STAD NE ALAKASI VAR
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