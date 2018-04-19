PFDK'dan Galatasaray ve Başakşehir'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 'nun aldığı kararları resmi siteden duyurdu. Yapılan açıklama şöyle;Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 19.04.2018 tarih ve 70 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT 101, 102, 123, 124, 125, GÜNEY KALE ARKASI 119, 120, 121, KUZEY KALE ARKASI 105, 106, 107 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nin, 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 15.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ABDURRAHMAN BAYSANGUR'un, 15.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü antrenörü ÖNDER ENGİN'in, 15.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞIve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,