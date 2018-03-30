TFF açıkladı! En fazla parayı G.Saray ödemiş! – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    açıkladı! En fazla parayı G.Saray ödemiş!

    TFF açıkladı! En fazla parayı G.Saray ödemiş!

    Türkiye Federasyonu, kulüplerin menajerlere ödediği ücretleri açıkladı.

    Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2017-2018 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler, futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler ve Federasyonumuzdan lisanslı olup vizesi devam eden futbol menajerlerinin listeleri, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir.

    EN FAZLA ÜCRET G.SARAY'DAN
    Açıklanan listede iki detay dikkat çekti. Galatasaray, 3,5 milyon Euro'luk ödeme ile menajerlere en çok ücret veren kulüp oldu. İkinci sırada ise 3 milyon 26 bin Euro ödemeyle Medipol Başakşehir yer aldı. Fenerbahçe ise 1 milyon 442 bin Euro ödeme yaptı.

    BEŞİKTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN RAKAM!
    Menajerlere en düşük ücreti ise 59 bin Euro ile Akhisarspor olurken Beşiktaş ise 75 bin Euro ile en az ödeme yapan 2. kulüp oldu.

    Açıklanan listede Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kayserispor yer almadı

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:00
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