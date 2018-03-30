TFF açıkladı! En fazla parayı G.Saray ödemiş!
Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin menajerlere ödediği ücretleri açıkladı.
EN FAZLA ÜCRET G.SARAY'DAN
Açıklanan listede iki detay dikkat çekti. Galatasaray, 3,5 milyon Euro'luk ödeme ile menajerlere en çok ücret veren kulüp oldu. İkinci sırada ise 3 milyon 26 bin Euro ödemeyle Medipol Başakşehir yer aldı. Fenerbahçe ise 1 milyon 442 bin Euro ödeme yaptı.
BEŞİKTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN RAKAM!
Menajerlere en düşük ücreti ise 59 bin Euro ile Akhisarspor olurken Beşiktaş ise 75 bin Euro ile en az ödeme yapan 2. kulüp oldu.
Açıklanan listede Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kayserispor yer almadı
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:00
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Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 4
Yorum
CELAL TUZ RUHU
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G.Saray’da planladım
Toplam 2
Yorum
cimbomlu haginin fotoğrafını bile görmek cimbomlular için büyük mutluluk. bize yaşattıkları için takımımıza ve hagimize teşekkür ediyoruz.
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Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 4
Yorum
adanalı aldığın yabancı futbolculardan ettiğin zararı konuş bir o kadar daha tesis yapar başkanlık tesis yapmayla bitmiyor
TFF açıkladı! En fazla parayı G.Saray ödemiş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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