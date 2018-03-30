Sivasspor evinde kazandı

Evinde oynadığı son 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor sahasındaki iyi gidişe devam dedi ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ligde oynadığı son 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Karabükspor'da Levent Açıkgöz'ün yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ünal Karaman ise ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık diliminde Karabükspor rakip yarı alanda etkili olurken Leandrinho ve Ergin Keleş Sivasspor savunmacılarına zor anlar yaşattılar.

Sivasspor, Karabükspor karşısında ilk yarının sonlarına doğru oyunda dengeyi sağladı ve etkili ataklarla rakip kalede gol fırsatları yakaladı ancak aradığı golü ilk 45 dakikalık bölümde bulamadı.

İkinci yarıya ekili başlayan ev sahibi ekip Bifouma'nın 47. dakikada attığı golle Karabükspor karşısında 1-0 öne geçti. Golün asisti Mert Hakan'dan geldi. Bu golle birlikte Bifouma bu sezonki 6. golünü kaydetmiş oldu.

Golden sonra oyundaki baskısını iyice arttıran Sivasspor özellikle Bifouma ve Robinho ile Karabükspor kalesinde etkili oldu.

Karşılaşmanın kalan dakiklarında başka gol sesi çıkmadı ve Sivasspor milli aranın ardından lige 3 puanla döndü ve puanını 41'e yükseltti.

Kardemir Karabükspor ise 12 puanla ligin son sırasında kaldı.