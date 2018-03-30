Sivasspor evinde kazandı – Fotomaç – 30 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    evinde kazandı

    Sivasspor evinde kazandı

    'in 27. haftasında Demir Grup sahasında Kardemir 'u 1-0 mağlup etti.

    Evinde oynadığı son 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen sahasındaki iyi gidişe devam dedi ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

    Ligde oynadığı son 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan 'da Levent Açıkgöz'ün yerine teknik direktörlük görevine getirilen ise ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

    Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık diliminde Karabükspor rakip yarı alanda etkili olurken Leandrinho ve Sivasspor savunmacılarına zor anlar yaşattılar.

    Sivasspor, Karabükspor karşısında ilk yarının sonlarına doğru oyunda dengeyi sağladı ve etkili ataklarla rakip kalede gol fırsatları yakaladı ancak aradığı golü ilk 45 dakikalık bölümde bulamadı.

    İkinci yarıya ekili başlayan ev sahibi ekip Bifouma'nın 47. dakikada attığı golle Karabükspor karşısında 1-0 öne geçti. Golün asisti Mert Hakan'dan geldi. Bu golle birlikte Bifouma bu sezonki 6. golünü kaydetmiş oldu.

    Golden sonra oyundaki baskısını iyice arttıran Sivasspor özellikle Bifouma ve Robinho ile Karabükspor kalesinde etkili oldu.

    Karşılaşmanın kalan dakiklarında başka gol sesi çıkmadı ve Sivasspor milli aranın ardından lige 3 puanla döndü ve puanını 41'e yükseltti.

    Kardemir Karabükspor ise 12 puanla ligin son sırasında kaldı.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivasspor evinde kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN