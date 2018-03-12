''Özbek 1 sayfalık sunum yapmış, biz 30''
Gereksiz transfer harcamaları yapmamaları gerektiğinin altını çizen Cengiz şu ifadeleri kullandı: "Şu anda 500-650 milyon TL ile zararla karşı karşıyayız. Bizim hedefimiz 2 yılda borcu sıfırlamak, biz bunu UEFA'ya da taahhüt ettik.
Eski yönetim UEFA'ya verdiği sözleri tutmamış. UEFA bize çok sert sorular sordu, '5 kat daha fazla zarar ile geldiniz' dedi. Dursun Özbek 1 sayfalık sunum yaparken, biz ise 30 sayfalık sunumla kendimizi savunduk."
Kuşun kanadını kırmayın!
Başkan Mustafa Cengiz, UEFA'yla yapılan görüşmede, "Açıkça Türkiye futbolla kalkıyor, futbolla yatıyor dedim. Toplumun büyük kesimini ilgilendiriyor, biz dedik ki, lütfen Türkiye'ye destek olun, Türk futboluna yardımcı olun. Lütfen siz de kuşun kanatlarını kırmayın" dediklerini söyledi.
Kilidi bozulsa gidiyor
Galatasaray Başkanı Cengiz, Abdurrahim Albayrak'a övgüler yağdırdı: "Ben Abdurrahim Albayrak'ı 25 yıldır hiç tanımadığımı anladım. Milyonlarca dolarlık şirketin sahibi işi gücü bırakıyor, futbolcuların en küçük sorunlarıyla direkt olarak kendisi ilgileniyor. Birinin kilidi bozulsa kendisi gidiyor" dedi.
En kötüsü 'Yargı' komisyonu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "En kötü acıya hazırlıklıyız" dediği ortamda, en kötüsünün, G.Saray'ın UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu'na sevk edilmesi olduğu ifade edildi. G.Saray için savunma süreci ise asıl bu süreçte başlayacak. Yargı Komisyonu, G.Saray lehine veya aleyhine bir mütalaa hazırlayacak. Hazırlanacak mütalaa ile G.Saray'a uyarı veya kınamadan, Avrupa Kupaları'ndan men cezasına kadar pek çok ceza ile karşılaşabilecek.
Kuşun kanadını kırmayın!
Başkan Mustafa Cengiz, UEFA'yla yapılan görüşmede, "Açıkça Türkiye futbolla kalkıyor, futbolla yatıyor dedim. Toplumun büyük kesimini ilgilendiriyor, biz dedik ki, lütfen Türkiye'ye destek olun, Türk futboluna yardımcı olun. Lütfen siz de kuşun kanatlarını kırmayın" dediklerini söyledi.
Kilidi bozulsa gidiyor
Galatasaray Başkanı Cengiz, Abdurrahim Albayrak'a övgüler yağdırdı: "Ben Abdurrahim Albayrak'ı 25 yıldır hiç tanımadığımı anladım. Milyonlarca dolarlık şirketin sahibi işi gücü bırakıyor, futbolcuların en küçük sorunlarıyla direkt olarak kendisi ilgileniyor. Birinin kilidi bozulsa kendisi gidiyor" dedi.
En kötüsü 'Yargı' komisyonu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "En kötü acıya hazırlıklıyız" dediği ortamda, en kötüsünün, G.Saray'ın UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu'na sevk edilmesi olduğu ifade edildi. G.Saray için savunma süreci ise asıl bu süreçte başlayacak. Yargı Komisyonu, G.Saray lehine veya aleyhine bir mütalaa hazırlayacak. Hazırlanacak mütalaa ile G.Saray'a uyarı veya kınamadan, Avrupa Kupaları'ndan men cezasına kadar pek çok ceza ile karşılaşabilecek.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:36
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