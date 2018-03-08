PFDK'dan 6 kulübe ceza – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'dan 6 kulübe ceza

    <a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a>'dan 6 kulübe ceza

    Kurul, , , , , ve a para cezası verdi.

    () (), 'den 6 kulübe para cezası verdi.

    Kurulun, 'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, 'in 24. haftasında yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle 'a 155 bin, 'a 130 bin, 'ye 45 bin, ve 'a 30 biner lira, a da 15 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

    'nin ayrıca Antalyaspor, , , ve taraftarlarına çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle elektronik bilet bloke cezaları verdiği kaydedildi.

    Açıklamada, Spor Toto 1. Lig ekipleri , Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor, MKE Ankaragücü, Giresunspor ve 'e çeşitli cezalar verildiği aktarıldı.

    Giresunsporlu futbolcu Dmytro Korkishko'ya rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men, 'in yöneticisi Yusuf Ziya Demsoy'a da müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ile 13 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:38
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