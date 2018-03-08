Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'a iyi haber
Bugün toplanan Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a iyi haber geldi...
Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'e verilen 50 bin TL'lik para cezasını kaldırdı.
İşte Tahkim Kurulu'nun TFF'nin resmi internet sitesinden de yayınlanan kararı:
- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman ile ilgili, PFDK'nın 27.02.2018 tarihli E.2017-2018/684 K.2017-2018/814 sayılı kararına karşı itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş. Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman'ın sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliği ile,
- Beşiktaş A.Ş. Teknik Sorumlusu Şenol Güneş ile ilgili, PFDK'nın 27.02.2018 tarihli E.2017-2018/682 K.2017-2018/813 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş A.Ş. Teknik Sorumlusu Şenol Güneş'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:57
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Feghouli isyanı!
Toplam 4
Yorum
gsli la adam kariyerinin en iyi sezonunu geciriyor ne yaptinki diyon. ceza almassa samoionlugu simdi ilan etmistik
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 14
Yorum
FB-CH Zaten 10 maçtan 5'e indi. En alttan ceza. Sebeb ne buna? Önce bunun gerekçesini bir duyalim sonra indirime gelelim.
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Özbek'ten Galatasaray'a flaş uyarı!
Toplam 4
Yorum
gs taraftarları kirli çamaşırlar dökülüyor.riva florya projelerindeki paralarda yalan olmuş..bravo her gelen gideni aratıyor.umarım yeni başkan dürüst olur.
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