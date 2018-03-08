Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'a iyi haber – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    ve 'a iyi haber

    Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'a iyi haber

    Bugün toplanan 'ndan Beşiktaş Teknik Direktörü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü 'a iyi haber geldi...

    , tarafından ve 'e verilen 50 bin TL'lik para cezasını kaldırdı.

    İşte Tahkim Kurulu'nun 'nin resmi internet sitesinden de yayınlanan kararı:

    - Fenerbahçe Futbol A.Ş. Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman ile ilgili, PFDK'nın 27.02.2018 tarihli E.2017-2018/684 K.2017-2018/814 sayılı kararına karşı itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş. Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman'ın sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliği ile,

    - Beşiktaş A.Ş. Teknik Sorumlusu Şenol Güneş ile ilgili, PFDK'nın 27.02.2018 tarihli E.2017-2018/682 K.2017-2018/813 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş A.Ş. Teknik Sorumlusu Şenol Güneş'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:57
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