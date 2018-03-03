Kasımpaşa ve Osmanlıspor yenişemedi – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    ve yenişemedi

    <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a> ve <a href="/index/osmanlispor?id=8dc6dfbd-d746-4986-9066-3c2832841702" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a> yenişemedi

    Spor Toto 'in 24. hafta mücadelesinde , 'u ağırladı. Sadeghian ve Ben Youssef'in karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

    6 haftadır kazanamayan yine galip gelmeyi başaramadı. temsilcisi puanını 21 yaptı ve 17. sırada kaldı.

    Geçtiğimiz hafta 'a deplasmanda 3-2 kaybeden ise bu beraberliğin ardından puanını 30 yaptı ve 12. sırada yer aldı.

    , 'de gelecek hafta 'a konuk olacak. ise 'u ağırlayacak.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    12. dakikada hücum yönünün sağ tarafından Regattin'in kullandığı köşe atışında penaltı noktasında iyi yükselen 'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

    36. dakikada Osmanlıspor penaltı kazandı. Regattin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Diagne ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 37'nci dakikada Sadeghian'ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 0-1

    39. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sol taraftan Neumayr'ın kullandığı köşe atışında altıpas içinde Diagne'nin kafa vuruşunda, kaleci Karcemarskas topu çizgiden çıkardı. Arka bölümde boşta kalan topu önünde bulan Ben Youssef, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

    Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

    51. dakikada sol kanatta buluştuğu topla hareketlenen ve iki rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Trezeguet'nin sol ayağıyla yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

    71. dakikada Neumayr'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Karcemarskas'ın müdahale ettiği top direğe çarparak kornere çıktı.

    90+3. dakikada Osmanlıspor önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Pinto'nun arka direğe yerden ortasında topu kontrol eden Regattin, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Kaleci Ramazan'dan seken top, Cikalleshi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

    Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:40
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