Kasımpaşa ve Osmanlıspor yenişemedi
Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Osmanlıspor'u ağırladı. Sadeghian ve Ben Youssef'in karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
6 haftadır kazanamayan Osmanlıspor yine galip gelmeyi başaramadı. Ankara temsilcisi puanını 21 yaptı ve 17. sırada kaldı.
Geçtiğimiz hafta Kayserispor'a deplasmanda 3-2 kaybeden Kasımpaşa ise bu beraberliğin ardından puanını 30 yaptı ve 12. sırada yer aldı.
Kasımpaşa, Süper Lig'de gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Osmanlıspor ise Bursaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada hücum yönünün sağ tarafından Regattin'in kullandığı köşe atışında penaltı noktasında iyi yükselen Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.
36. dakikada Osmanlıspor penaltı kazandı. Regattin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Diagne ile mücadelesinde Ceyhun Gülselam yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 37'nci dakikada Sadeghian'ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 0-1
39. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sol taraftan Neumayr'ın kullandığı köşe atışında altıpas içinde Diagne'nin kafa vuruşunda, kaleci Karcemarskas topu çizgiden çıkardı. Arka bölümde boşta kalan topu önünde bulan Ben Youssef, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
51. dakikada sol kanatta buluştuğu topla hareketlenen ve iki rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Trezeguet'nin sol ayağıyla yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
71. dakikada Neumayr'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Karcemarskas'ın müdahale ettiği top direğe çarparak kornere çıktı.
90+3. dakikada Osmanlıspor önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Pinto'nun arka direğe yerden ortasında topu kontrol eden Regattin, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Kaleci Ramazan'dan seken top, Cikalleshi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:40
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Kasımpaşa ve Osmanlıspor yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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