Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in puan kaybıyla birlikte Galatasaray, 23. haftayı lider tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, liderliği Galatasaray'dan alma şansını kullanamadı.
Son 4 haftada 3. kez puan kaybı yaşayan turuncu-lacivertliler, lider girdiği haftayı 47 puanlı Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada tamamladı.
- Adebayor doğum gününde gol attı
Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, doğum günü olan 26 Şubat'ta Gençlerbirliği filelerini havalandırdı.
34 yaşına giren Adebayor, Süper Lig'deki gol sayısını da 12'ye yükseltti.
- Elia 90 dakikayı tamamlayamadı
Medipol Başakşehir'in Hollandalı futbolcusu Eljero Elia, 10 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktığı maçta 90 dakikayı tamamlayamadı.
Uzun bir sakatlık döneminden çıkan ve geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşılaşmasının son 16 dakikasında forma giyen Elia, beklenen performansı gösteremediği Gençlerbirliği mücadelesinin 66. dakikada yerini Kerim Frei'a bıraktı.
- Gençlerbirliği yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti
Medipol Başakşehir ile deplasmanda berabere kalan Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Bu süreçte 4 galibiyet ve 6 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, ligde son yenilgisini 13. haftada Osmanlıspor'a karşı 2-0'lık sonuçla almıştı.
Puanını 26'ya yükselten Gençlerbirliği haftayı 13. sırada tamamladı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:11
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Ne Quaresma ne medel... Derbinin yıldızı o
Toplam 9
Yorum
bjk Aynen Negredo Talisca yokken 10 numara pozisyonunda oynamalı.
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Toplam 10
Yorum
1907 Oooooo hayırlı isler!!! TEK BASKAN AZIZ BASKAN.
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Toplam 23
Yorum
7 maç canere verilen 7 maçlık ceza verenler buna da en az 7 maç ceza vermesi gerekiyor. herkesin görevini yapmasını bekliyoruz
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