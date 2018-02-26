Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı

    Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı

    'in 23. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in puan kaybıyla birlikte Galatasaray, 23. haftayı lider tamamladı.

    'in 23. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kalan , liderliği Galatasaray'dan alma şansını kullanamadı.

    Son 4 haftada 3. kez puan kaybı yaşayan turuncu-lacivertliler, lider girdiği haftayı 47 puanlı Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada tamamladı.

    - Adebayor doğum gününde gol attı

    Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, doğum günü olan 26 Şubat'ta Gençlerbirliği filelerini havalandırdı.

    34 yaşına giren Adebayor, Süper Lig'deki gol sayısını da 12'ye yükseltti.

    - Elia 90 dakikayı tamamlayamadı

    Medipol Başakşehir'in Hollandalı futbolcusu Eljero Elia, 10 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktığı maçta 90 dakikayı tamamlayamadı.

    Uzun bir sakatlık döneminden çıkan ve geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşılaşmasının son 16 dakikasında forma giyen Elia, beklenen performansı gösteremediği Gençlerbirliği mücadelesinin 66. dakikada yerini Kerim Frei'a bıraktı.

    - Gençlerbirliği yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti

    Medipol Başakşehir ile deplasmanda berabere kalan Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

    Bu süreçte 4 galibiyet ve 6 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, ligde son yenilgisini 13. haftada Osmanlıspor'a karşı 2-0'lık sonuçla almıştı.

    Puanını 26'ya yükselten Gençlerbirliği haftayı 13. sırada tamamladı.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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