Hıncal Uluç: Hakem faciası
"Hakem faciası Rıdvan Dilmen çok güzel ifade etti bir cümleyle "Cüneyt Çakır ve ekibi Avrupa'da maç yönetiyor Türkiye'de idare ediyor". Dün gece resmen idare etmek için elinden geleni yaptı Çakır. Kendini kurtarmaya oynadı. Maçta sonucu etileyecek hataların hemen hemen hepsi Beşiktaş aleyhhine. Penaltısı verilmeyen Beşiktaş, adamı atılmayan Fenerbahçe, ofsayttan gol yiyen Beşiktaş."
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