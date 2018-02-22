Süper Lig'de 23. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Saat 20.00'de başlayacak müsabakalarda Galatasaray ile Bursaspor, Türk Telekom Stadı'nda, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Atiker Konyaspor da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 23. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)
24 Şubat Cumartesi:
16.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
25 Şubat Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor (Yeni Malatya)
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı)
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:22
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Muslera'yı zorlayacak
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kasa bomboş.Yönetim her gün ağlıyor.Arsa paraları nereye gitti,ne oldu açıklama yok.Ne ile transfer yapacaksınız?
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Alman medyası Vida'yı suçladı
Toplam 4
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ Beni suçlayacaklar değiller ya
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Yeni gözde Sergio Barış
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Yıllardır alt yapıdan A takıma bir futbolcu gönderemedik , umuyoruz artık bu hayaller gerçek olur.
Süper Lig'de 23. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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