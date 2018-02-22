Süper Lig'de 23. hafta heyecanı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    'de 23. hafta heyecanı

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de 23. hafta heyecanı

    'de 23. hafta heyecanı yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

    Saat 20.00'de başlayacak müsabakalarda ile Bursaspor, Stadı'nda, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Atiker Konyaspor da Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

    yapılan açıklamaya göre, 'de 23. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:
    20.00 -Bursaspor ()

    20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor ( Akhisar)

    24 Şubat Cumartesi:

    16.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

    25 Şubat Pazar:
    13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor (Yeni Malatya)

    13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı)

    16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)

    19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

    26 Şubat Pazartesi:
    20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:22
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