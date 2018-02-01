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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    ’te başkan seçimi

    <a href="/index/birlik?id=897ca2cc-3711-4c49-be12-42b590e7d0b5" class="" rel="tag">Birlik</a>’te başkan seçimi
    Kulüpler Birliği, 'ten boşalan makama y eni başkanı bugün saat 12.00'de seçecek. 'te çoğunluğun Başkanı 'ı aday gösterdiği öncesi Love ve Larin'in imza töreninde konuşan Orman, başkanlığa yeşil ışık yaktı.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
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