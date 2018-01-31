Kulüpler Birliği Vakfı, başkanını seçiyor
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfında yeni başkan yarın seçilecek.
Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılacak toplantı saat 12.00'de başlayacak.
Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlık görevini kaybeden mevcut başkan Dursun Özbek, kulüpler birliğindeki görevini de yitirmişti.
Dursun Özbek'in ayrılışının ardından bazı Süper Lig kulüplerinin başkanları, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın vakfın başkanlığına aday olması yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:36
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Yorum
fenerli aykut kesinlikle bu onbir ile çıkmaz çok ofansif ve riskli!
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eray her şey bitmedi evet bekleyin ankarada da bjk ezer yedek çıkan takımız asıl her takım bjk ile kafayı bozmuş haklı fb maçında uzatılan dakik
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Oğuzhan, Güneş'in yüzünü güldürdü
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maho bjk de talisca olmasa su an ligde orta siralarda olurdu dua etsinler bence talisca adam fark yaratiyor o olmadan mac kazanamiyorlar .
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