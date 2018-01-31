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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Kulüpler Birliği Vakfı, başkanını seçiyor

    Kulüpler Birliği Vakfı, başkanını seçiyor

    Kulüpler Birliği Vakfında yeni başkan yarın seçilecek.

    Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılacak toplantı saat 12.00'de başlayacak.

    Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlık görevini kaybeden mevcut başkan , kulüpler birliğindeki görevini de yitirmişti.

    Dursun Özbek'in ayrılışının ardından bazı kulüplerinin başkanları, Kulübü Başkanı 'ın vakfın başkanlığına aday olması yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:36
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