Süper Lig'de ikinci yarının perdesi açılıyor
Medipol Başakşehir'in 36 puanla lider tamamladığı ligde 24 günlük devre arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek.
2017-2018 sezonunun ikinci yarısı yarın İstanbul'da yapılacak Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçıyla başlayacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 20.00.
Süper Lig'de sezon 20 Mayıs'ta oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.
- 18. hafta
Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20 Ocak Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)
19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
21 Ocak Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
22 Ocak Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Galatasaray (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
- Puan durumu
Süper Lig'de ikinci yarı öncesi puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|17
|11
|3
|3
|31
|18
|13
|36
|2.
|GALATASARAY
|17
|11
|2
|4
|37
|22
|15
|35
|3.
|FENERBAHÇE
|17
|9
|6
|2
|34
|20
|14
|33
|4.
|BEŞİKTAŞ
|17
|8
|6
|3
|29
|16
|13
|30
|5.
|KAYSERİSPOR
|17
|8
|6
|3
|25
|18
|7
|30
|6.
|GÖZTEPE
|17
|9
|3
|5
|30
|26
|4
|30
|7.
|TRABZONSPOR
|17
|8
|5
|4
|33
|28
|5
|29
|8.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|17
|8
|2
|7
|23
|27
|-4
|26
|9.
|BURSASPOR
|17
|7
|4
|6
|28
|19
|9
|25
|10.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|17
|6
|4
|7
|21
|24
|-3
|22
|11.
|KASIMPAŞA
|17
|5
|4
|8
|25
|31
|-6
|19
|12.
|TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|17
|5
|4
|8
|22
|30
|-8
|19
|13.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|17
|5
|3
|9
|28
|33
|-5
|18
|14.
|OSMANLISPOR
|17
|5
|2
|10
|26
|34
|-8
|17
|15.
|ANTALYASPOR
|17
|4
|5
|8
|19
|31
|-12
|17
|16.
|ATİKER KONYASPOR
|17
|4
|3
|10
|16
|23
|-7
|15
|17.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|3
|5
|9
|20
|32
|-12
|14
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|17
|2
|3
|12
|14
|29
|-15
|9
Kaynak: AA
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:14
-
Novak'ta mutlu son
Toplam 6
Yorum
TOR Neden mi ödeniyor? Çünkü takımı bırakmıyor ve 2.5 milyon euro istiyor. İstersen sen 1 milyona al. Bu nasıl bir yorumdur ya
-
‘Mutlu musun Usta?’
Toplam 1
Yorum
TOR Başkan Usta, gitmeli!
-
‘Artık lige bakıyoruz’
Toplam 3
Yorum
TOR61 (3-4 hafta sonra). Okay Yokuşlu: Artık 5. olabilmeye bakıyoruz. Utanın!
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