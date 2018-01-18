CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'de ikinci yarının perdesi açılıyor

    Süper Lig'de ikinci yarının perdesi açılıyor

    Medipol Başakşehir'in 36 puanla lider tamamladığı ligde 24 günlük devre arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek.

    2017-2018 sezonunun ikinci yarısı yarın İstanbul'da yapılacak Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçıyla başlayacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 20.00.

    'de sezon 20 Mayıs'ta oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

    - 18. hafta
    Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    20 Ocak Cumartesi:

    13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)

    19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

    21 Ocak Pazar:

    13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

    13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

    16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)

    19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

    22 Ocak Pazartesi:

    20.00 Kayserispor-Galatasaray (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    - Puan durumu
    Süper Lig'de ikinci yarı öncesi puan durumu şöyle:

    TAKIMLAR O G B M A Y Av P
    1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 17 11 3 3 31 18 13 36
    2. GALATASARAY 17 11 2 4 37 22 15 35
    3. FENERBAHÇE 17 9 6 2 34 20 14 33
    4. BEŞİKTAŞ 17 8 6 3 29 16 13 30
    5. KAYSERİSPOR 17 8 6 3 25 18 7 30
    6. GÖZTEPE 17 9 3 5 30 26 4 30
    7. TRABZONSPOR 17 8 5 4 33 28 5 29
    8. DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 8 2 7 23 27 -4 26
    9. BURSASPOR 17 7 4 6 28 19 9 25
    10. EVKUR YENİ MALATYASPOR 17 6 4 7 21 24 -3 22
    11. KASIMPAŞA 17 5 4 8 25 31 -6 19
    12. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 17 5 4 8 22 30 -8 19
    13. AYTEMİZ ALANYASPOR 17 5 3 9 28 33 -5 18
    14. OSMANLISPOR 17 5 2 10 26 34 -8 17
    15. ANTALYASPOR 17 4 5 8 19 31 -12 17
    16. ATİKER KONYASPOR 17 4 3 10 16 23 -7 15
    17. GENÇLERBİRLİĞİ 17 3 5 9 20 32 -12 14
    18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 17 2 3 12 14 29 -15 9



    Kaynak: AA
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Lig'de ikinci yarının perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN